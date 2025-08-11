Новости

«Яндекс» представил руководство по ИИ для НКО

Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» разработал руководство по использованию нейросетей для некоммерческих организаций (НКО). Документ объясняет, как делегировать искусственному интеллекту повседневные задачи, чтобы освободить время для помощи подопечным. Подробности — в распоряжении «Инка».

«Яндекс»

Руководство ориентировано на новичков и включает пошаговые инструкции по работе с ИИ, а также библиотеку готовых запросов для тематики НКО. С их помощью нейросеть, например, может быстро подготовить текст для рассылки благотворителям или сгенерировать изображения для сайтов.

Для самостоятельного создания запросов предусмотрен чек-лист, который учит учитывать ключевые детали и формулировать их доступно для ИИ.

Руководитель грантовой программы «Цифровые решения для НКО» фонда «Помощь рядом» Сергей Михальцов пояснил, что за пять лет работы фонда были выявлены шесть основных категорий задач, с которыми сталкиваются партнеры: от создания текстов для сборов и грантов до анализа документов и написания инструкций. На основе этого появилась библиотека запросов как практическая шпаргалка для быстрого внедрения ИИ.

