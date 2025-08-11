Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» разработал руководство по использованию нейросетей для некоммерческих организаций (НКО). Документ объясняет, как делегировать искусственному интеллекту повседневные задачи, чтобы освободить время для помощи подопечным. Подробности — в распоряжении «Инка».

«Яндекс»

Руководство ориентировано на новичков и включает пошаговые инструкции по работе с ИИ, а также библиотеку готовых запросов для тематики НКО. С их помощью нейросеть, например, может быстро подготовить текст для рассылки благотворителям или сгенерировать изображения для сайтов.

Для самостоятельного создания запросов предусмотрен чек-лист, который учит учитывать ключевые детали и формулировать их доступно для ИИ.

Руководитель грантовой программы «Цифровые решения для НКО» фонда «Помощь рядом» Сергей Михальцов пояснил, что за пять лет работы фонда были выявлены шесть основных категорий задач, с которыми сталкиваются партнеры: от создания текстов для сборов и грантов до анализа документов и написания инструкций. На основе этого появилась библиотека запросов как практическая шпаргалка для быстрого внедрения ИИ.