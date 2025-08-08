Сервис «Яндекс Ритм», изначально запущенный для брендов, теперь открылся для независимых авторов с аудиторией от 1 тыс. подписчиков. Их посты будут показываться в ленте рекомендаций — как в приложении «Ритма», так и на главной странице «Яндекса», что открывает доступ к многомиллионной аудитории, рассказали «Инку» в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено п/с «Яндекс Ритм»

Создатели контента теперь смогут размещать изображения и видео с текстами, отмечать товары, собирать коллекции, делиться подборками и вдохновлять пользователей идеями. Сейчас уже поддерживаются темы моды, красоты, украшений, спорта — а с 8 августа добавлены еще и путешествия, автомобили, дизайн интерьеров.

Сервис продолжает развиваться и в сторону поддержки малого бизнеса — авторы, имеющие опыт продвижения товаров, смогут создавать посты о любимых продуктах и брендах, а в перспективе — зарабатывать на этом.

«В будущем мы планируем дать возможность независимым авторам и пользователям зарабатывать на продвижении товаров и брендов. Пока проект на стадии разработки, но позже мы обязательно вернемся с подробностями», — заявила «Инку» Мария Опритова, руководитель продукта «Яндекс Ритм».

Параллельно «Ритм» предложил бизнесу новые способы нативного продвижения — через амбассадоров и продвигаемые посты, которые визуально не отличаются от обычных, но получают приоритет в ленте. Сейчас платформу используют более 4 тыс. компаний. Среди них, например, — магазин Brandshop, который благодаря «Ритму» увеличил ежемесячные охваты до 100–120 тыс. пользователей, при этом 80% оказались новыми клиентами.

Новый формат позволяет брендам и креаторам выстраивать взаимовыгодное сотрудничество на привычных для аудитории визуальных площадках. «Яндекс Ритм» обещает стать заметной точкой роста как для авторов, так и для предпринимателей.