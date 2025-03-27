Yandex B2B Tech, сервис, который создает и развивает решения для корпоративного сектора, впервые раскрыл финансовые результаты по двум ключевым направлениям — платформе Yandex Cloud, включая технологии искусственного интеллекта для бизнеса, и виртуальному офису «Яндекс 360». Совокупная выручка этих направлений «Яндекса» за 2024 год составила 32,2 млрд руб., увеличившись за год на 48,4%. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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По оценке «Яндекса», объем рынка, на котором работает Yandex B2B Tech, в 2024 году исчислялся 240 млрд руб., а доля этого направления составила около 13%. По прогнозам экспертов компании, к 2028 году рынок вырастет более чем вдвое, до 510 млрд руб., продемонстрировав среднегодовой темп (CAGR) порядка 21%.

Выручка Yandex Cloud достигла 19,8 млрд руб., увеличившись за год в 1,5 раза. При этом 51% выручки принесли клиенты из сферы крупного бизнеса. Общее количество пользователей Yandex Cloud превысило 44 тыс., что в 1,5 раза больше, чем в 2023 году. Количество партнеров-интеграторов выросло в 1,3 раза — до 674.

К концу прошлого года на платформе были доступны 73 сервиса. Самым быстрорастущим направлением оказались сервисы информационной безопасности, за год их потребление увеличилось в 2,1 раза. За ними следуют BI-инструмент Yandex DataLens (рост в 2 раза), а также ИИ-сервисы (рост в 1,6 раза).

Доля ИИ-сервисов в общей выручке платформы за год увеличилась до 5%. Уже более 17 тыс. клиентов пользуются генеративной моделью YandexGPT, а YandexART — более 6,5 тыс. По прогнозам, в 2025 году доля ИИ-сервисов в выручке Yandex Cloud вырастет до 8%.

Выручка «Яндекс 360» в 2024 году превысила 12,4 млрд руб., увеличившись почти в 1,5 раза. Наиболее востребованными среди B2B-клиентов сервисами стали «Почта», «Календарь», «Диск» и «Телемост». Количество организаций, которые пользуются платными услугами сервиса достигло 151,5 тыс.

По итогам прошлого года общая выручка «Яндекса» составила 1,095 трлн руб.:

поиск, геосервисы, браузер и др. сервисы по предоставлению информационных услуг принесли «Яндексу» 439 млрд руб.;

такси, электронная коммерция и доставка — 592,4 млрд руб.;

«Плюс» и развлекательные сервисы — 98,4 млрд руб.;

объявления — 34,1 млрд руб.;

остальные бизнес-подразделения — 124 млрд руб. (показатели включают взаиморасчеты между разными подразделениями «Яндекса», поэтому суммарно превышают общий размер выручки).

По предварительной оценке iKS-Consulting, в 2024 году объем рынка облачных услуг в России достиг 166 млрд руб. Крупнейшими игроками на нем были Cloud.ru (до мая 2022 года входил в экосистему «Сбера»; 28,8%), «дочка» «Ростелекома» РТК-ЦОД (16,9%), Yandex Cloud (10,7%), Selectel (6,9%) и «дочка» МТС MWC (6,4%). Аналитик iKS-Consulting Станислав Мирин отметил, что Yandex B2B Tech растет быстрее, чем весь облачный рынок, темпы которого в прошлом году составили 36%.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, основными конкурентами для Yandex B2B Tech по продуктовому портфелю сегодня являются VK Tech и MTS Web Services. По его словам, все три компании предлагают облачные, платформенные и инфраструктурные решения, технологии ИИ.

«По выручке Yandex B2B Tech значительно опережает главных конкурентов и показывает более стремительные темпы роста, несмотря на высокую базу», — отметил Суверов. По его предположению, MWS по выручке занимает третье место.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что в первую очередь Yandex B2B Tech конкурирует с VK Tech, а также сервисами Google и других ушедших из России компаний, у которых было много корпоративных клиентов и которые столкнулись с невозможностью оплачивать услуги и другими проблемными моментами.

Он отметил, что «Яндекс 360» был одним из основных игроков, кто выиграл от ухода зарубежных компаний. Однако на рынке облачных услуг, отметил Кусков, работает несколько десятков компаний, а процент проникновения услуги пока низкий, что делает этот рынок очень интересным.