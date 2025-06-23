Компания «Яндекс» заявила о своих планах в киберспорте, подав заявку на регистрацию товарного знака Team Yandex. Под этим брендом технологический гигант намерен развивать профессиональные киберспортивные команды, образовательные программы и выпуск тематической продукции.

Фото: Shutterstock

Первым шагом компании стало создание команды по Dota 2, в состав которой вошли известные киберспортсмены во главе с Алексеем Березиным (Solo).

Эксперты отмечают, что выход «Яндекса» на киберспортивный рынок выглядит логичным продолжением развития его игровых сервисов. Компания уже располагает такими активами, как «Яндекс Игры», облачный гейминг и приобретенные бренды Comic Con.

По оценкам аналитиков, глобальный киберспортивный рынок, который в 2023 году оценивался в $2–4 млрд, к 2032 году может вырасти до $11–33 млрд.

Однако успех в этом направлении не гарантирован. Опыт других российских компаний (VK и МТС) показывает сложности ведения киберспортивного бизнеса в текущих геополитических условиях.

Эксперты отмечают, что российские команды часто сталкиваются с ограничениями на международных турнирах. Кроме того, остается открытым вопрос о долгосрочной стратегии монетизации и подборе квалифицированных менеджеров для киберспортивного проекта.

Несмотря на риски, появление такого крупного игрока, как «Яндекс», может дать новый импульс развитию индустрии в России. Компания планирует расширять свое присутствие в киберспорте, рассматривая возможность создания команд и по другим дисциплинам, включая Counter-Strike.

Этот шаг рассматривается как стратегическое решение для привлечения молодой аудитории и адаптации экосистемы сервисов под новые медийные привычки пользователей.