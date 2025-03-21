«Яндекс» разрабатывает сервис для создания независимых интернет-магазинов, который станет аналогом канадского Shopify дна российском рынке. Это не только конструктор страниц, но и модули для управления товарами, заказами и клиентами, а также аналитика. Сервис будет интегрирован с другими решениями компании, включая SEO и базовый пакет рекламы, а также позволит организовать доставку и оплату товаров, включая рассрочку.

В компании заявили, что платформа предоставляет возможность для быстрого запуска интернет-магазинов, что освободит бизнес от необходимости привлечения программистов или дизайнеров.

Планируется, что сервис будет доступен бесплатно с платными опциями, такими как реклама и финансы. Закрытое тестирование сервиса началось в декабре 2024 года, в нем приняли участие бренды одежды Bazioni и «Телодвижения».

По прогнозам Марины Дороховой, директора консалтинговой компании «Яков и партнеры», доля независимого е-com, к которому относятся, в числе прочего, омниканальные ритейлеры, DTC-бренды и нишевые маркетплейсы, на рынке е-коммерции может вырасти до 35% к 2030 году.

Она считает сервис актуальным, прежде всего, потому, что в России пока отсутствуют комплексные решения для запуска независимого маркетплейса, что делает этот процесс сложным и дорогим. По ее словам, за рубежом таким комплексным решением является Shopify.

С ней не согласен президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. «Сейчас невыгодно содержать собственный интернет-магазин, потому что невозможно конкурировать с маркетплейсами из-за скидок за их счет», — уточнил он он.

Стоит отметить, что в России уже существует подобный сервис — «Точка стор», созданный банком «Точка» в начале 2025 г. В банке утверждают, что с помощью сервиса можно создать интернет-магазин «за пять минут, не привлекая программистов и дизайнеров».