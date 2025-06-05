Yandex B2B Tech объявила о масштабном обновлении платформы для разработки SourceCraft, сделав ее доступной для всех разработчиков. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Платформа получила инструменты безопасной разработки: сканер секретов в коде, анализ зависимостей в кодовой базе и сводную статистику по найденным ИБ-рискам. Это позволит ИТ-специалистам совершать меньше ошибок в процессе разработки и создавать безопасное программное обеспечение.

Кроме того, стали доступны зеркалирование репозиториев с GitHub, что облегчит миграцию на SourceCraft, и публичный API для интеграции с другими приложениями. На платформе также появился доступ через единую корпоративную учетную запись для командной работы.

Руководитель платформы Дмитрий Иванов отметил, что обновление поможет компаниям сократить затраты на разработку и ускорить вывод продуктов на рынок, сохраняя высокий уровень безопасности и качества ИТ-продуктов.