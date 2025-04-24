Компания Yandex B2B Tech объявила о добавлении в свой облачный сервис AI Studio поддержки современных визуально-генеративных моделей с открытым исходным кодом. Среди новых возможностей — автоматическое создание описаний товаров по фотографиям и интеллектуальный поиск информации в документах с использованием моделей Deepseek VL2 Tiny и Gemma3 27B. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Сервис предлагает бизнесу удобные инструменты для пакетной обработки больших объемов данных. Одновременно можно анализировать множество изображений или текстовых документов. В арсенале платформы уже около 20 крупных языковых и визуальных моделей, включая Qwen2.5 и LLaMa 3.3.

Банки и розничные сети могут применять эти технологии для ежедневного анализа обращений клиентов и автоматической классификации документов. Особый интерес представляет генерация контента на основе визуальных данных.

Фото: Character.AI Читать также Новую нейросеть научили создавать реалистичные ИИ-двойники людей

Тарификация LLM- и VLM-моделей при использовании на больших объемах данных начинается от 200 тыс. токенов, что соответствует примерно 200 изображениям или 360 страницам текста. Такое использование моделей обойдется вдвое дешевле, чем в стандартном режиме, а результат можно получить в течение дня.

В ближайшее время платформа пополнится собственной VLM-моделью «Яндекса», которая уже доказала свою эффективность в таких сервисах, как Алиса и «Поиск». Разработчики обещают оперативно добавлять новые open-source решения по мере их появления на рынке.

Как отметил Артур Самигуллин, руководитель продуктового ML-направления, современный бизнес требует гибких решений для работы с искусственным интеллектом. Платформа Yandex Cloud AI Studio предоставляет компаниям возможность тестировать различные модели, дообучать их под конкретные задачи и внедрять в бизнес-процессы с минимальным объемом программирования.