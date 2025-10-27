Японская компания Asuene Inc., специализирующаяся на устойчивом развитии и управлении выбросами, объявила о приобретении американского стартапа Iconic Air. На его базе будет создано подразделение Asuene USA, которое займется развитием бизнеса компании в Северной Америке.

Freepik

Iconic Air была основана выпускниками Университета Западной Вирджинии и начинала работу буквально в гараже. Первоначально команда занималась образовательным проектом, но позже перешла к разработке решений для устойчивого развития. Благодаря участию в бизнес-инкубаторе Vantage Ventures стартап получил возможность протестировать продукт, доработать технологию и привлечь первые инвестиции.

Компания разработала программное обеспечение, которое позволяет энергетическим и промышленным предприятиям отслеживать выбросы углерода и метана с той же точностью, с какой они контролируют финансовые показатели. Продукт помогает клиентам оптимизировать производственные процессы, выстраивать стратегию устойчивого развития и снижать углеродный след.

С момента основания пять лет назад Iconic Air выросла до команды из десяти сотрудников и достигла годового оборота около $2 млн, сохранив при этом компактную и эффективную бизнес-модель. Именно это, по словам руководства, стало одним из факторов, привлекших внимание японских инвесторов.

В Asuene отметили, что приобретение Iconic Air позволит ускорить развитие компании на североамериканском рынке и объединить технологические платформы для более точного мониторинга выбросов углерода и метана. Это также укрепит глобальную экосистему Asuene, направленную на поддержку компаний в процессе декарбонизации и «зеленой» трансформации.