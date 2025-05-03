Сингапурская студия Freight Architects воплотила японскую пространственную концепцию «оку» (глубины, внутренней сущности) в проекте частного дома, где помещения и сады последовательно «раскрываются» перед посетителями.

Фото: Freight Architects

Дом Oku House, расположенный на длинном узком участке в районе Serangoon Gardens, переосмысливает традиционную сингапурскую типологию шопхаусов — высоких узких таунхаусов с магазином на первом этаже и жилыми помещениями выше.

«Необычно вытянутый участок стал одновременно вызовом и возможностью», — пояснил директор Freight Architects Ки Джин Чжи. Узнав, что клиентов привлекла ассоциация с длинными шопхаусами Пенанга и Малакки, архитекторы решили переосмыслить эту концепцию через призму японской философии.

Фото: Freight Architects

Отступив от улицы, дом встречает гостей садом с водяными лилиями и выложенным плиткой вестибюлем — первым из серии переходов между внешним и внутренним пространством. Традиционная торговая зона преобразована в трёхсветный внутренний дворик, вокруг которого организованы гостиная, кухня и столовая, соединённые бетонной дорожкой.

Большинство помещений обращены внутрь — жилые зоны через остеклённые стены, а спальни на верхних этажах через деревянные балконы, связывающие противоположные стороны дома.

«Мы создавали Oku House с концепцией «открытой архитектуры», где пространство буквально «дышит», — отмечает Чжи. — При входе в гостиную постепенно раскрывается внутренний дворик как сердце дома, а лестницы и мостики, перекинутые через него, последовательно открывают новые перспективы».

Фото: Freight Architects

Дополнительные приватные зоны на верхних этажах — семейная гостиная и мансардная студия — получили собственные террасы с садами. В отделке архитекторы обратились к эстетике ваби-саби, сочетая серый кирпич и грубую штукатурку с бледными деревянными элементами.

Этот проект демонстрирует, как традиционная восточная философия может переосмысливаться в современной архитектуре, создавая пространства, где каждый поворот открывает новый слой глубины и смысла.