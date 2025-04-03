Nintendo объявила дату выхода Switch 2. Преемник Switch поступит в продажу 5 июня, а его цена вместе с набором игр и аксессуаров составит $449,99. С 9 апреля в США приставка будет доступна для предварительного заказа и как отдельная консоль, и как ограниченный тираж с Mario Kart World по цене $499,99, но только у избранных розничных продавцов.

У Nintendo Switch 2 появились джойстики Joy-Con, которые крепятся к приставке на магнитах. На правом контроллере разработчики разместили кнопку C, отвечающую за функцию GameChat. Консоль получила увеличенный до 7,9 дюйма дисплей, матрицу LCD, поддержку частоты 120 герц и разрешение 1080 пикселей.

Разрешение видеоигр при подключении к монитору или телевизору через док-станцию можно масштабировать до 4K. Консоль также имеет 256 гигабайт встроенной памяти — для сравнения, Nintendo Switch первого поколения имела всего 32 гигабайт памяти. Девайс поддерживает карты памяти формата microSDXC.

Стоимость Nintendo Switch 2, вместе с набором игр и аксессуаров, составит $449,99. Новая консоль официально поступит в продажу 5 июня. Однако с 9 апреля пользователи из США смогут оформить предварительный заказ.

Nintendo Switch 2 поддерживает три вида игр: оригинальные игры для новой консоли, обратную совместимость с играми для первой модели и специальные версии уже существующих игр с улучшенной графикой и новыми функциями.

Оригинальные игры для Switch, которые будут переизданы для Switch 2, получат новые функции и улучшенное визуальное оформление. Например, в издании Mario Party Jamboree для Switch 2 игроки смогут применять для управления камеру и Joy-Con в режиме мыши. А в двух играх Zelda для Switch 2 появится новая функция ведения заметок с помощью смартфона.

В начале года аналитики сообщили, что в этом году Nintendo выпустит новую консоль, поскольку японский игровой гигант стремится извлечь выгоду из интереса к своим персонажам, начиная от Марио и заканчивая Зельдой. Nintendo Switch — гибридная консоль, на которой геймеры могли играть как дома, так и в дороге, появилась семь лет назад.