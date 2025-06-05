Человечество снова устремило свой взор к Луне, вечной спутнице Земли, хранящей тайны геологической эволюции и сулящей новые экономические перспективы. В этой новой лунной гонке участвуют не только государственные гиганты космической индустрии, но и амбициозные частные компании. Одна из них — японский стартап ispace, который стоит на пороге исторического события, и может переписать правила игры в освоении космоса. Их аппарат устремился к лунной поверхности, неся на борту не только научное оборудование, но и надежды целой нации, а также груз ответственности после предыдущей неудачи.

Стремление к звездам всегда было сопряжено с огромными рисками и технологическими вызовами. Посадка на другое небесное тело — одна из сложнейших задач в космонавтике, требующая безупречной работы навигационных систем, двигательных установок и программного обеспечения. Любая мельчайшая ошибка в расчетах траектории или оценке окружающей обстановки может привести к катастрофическим последствиям. Именно с такой суровой реальностью столкнулась ispace в своем первом полете. Вопрос, который волнует сейчас многих: учтены ли уроки прошлого, и сможет ли компания на этот раз покорить лунное притяжение? Атмосфера ожидания накалена до предела, ведь на кону не только репутация компании, но и демонстрация возможностей коммерческой космонавтики.

Возвращение после неудачи

Токийская компания ispace готовится к прилунению своего второго беспилотного космического аппарата в пятницу. Это событие происходит спустя два года после того, как их первая миссия потерпела крушение. Ставки высоки: ispace стремится стать первой неамериканской частной компанией, осуществившей контролируемую посадку на Луну. В этом им предшествовали американские фирмы Intuitive Machines и Firefly Aerospace, уже отметившиеся успешными прилунениями своих аппаратов, продемонстрировав зрелость технологий частного сектора в области межпланетных перелетов и освоения реголита.

Предыдущая попытка ispace в апреле 2023 года завершилась неудачей. Первый лунный посадочный модуль компании разбился о поверхность Луны из-за критической ошибки в программном обеспечении. Система неверно оценила высоту аппарата во время спуска над обрывистой местностью, что привело к фатальному столкновению. Этот инцидент стал серьезным ударом, но также и ценным уроком, заставившим инженеров пересмотреть алгоритмы бортовых компьютеров и системы принятия решений при терминальной фазе посадки.

Новый посадочный модуль, получивший имя Resilience («Стойкость»), был запущен в январе на ракете SpaceX вместе с аппаратом Blue Ghost компании Firefly. Blue Ghost выбрал более быструю траекторию и успешно совершил посадку на Луну еще в марте. Resilience же, в настоящее время находится на окололунной орбите на высоте примерно 100 км. Он несет на борту мини-ровер, созданный люксембургским подразделением ispace, и полезную нагрузку общей стоимостью $16 млн. Среди грузов — научные инструменты от японских фирм и тайваньского университета, предназначенные для изучения свойств лунного грунта и проведения различных экспериментов.

Посадка запланирована на пятницу в Море Холода (Mare Frigoris), лунном море, расположенном относительно близко к северному полюсу спутника Земли. Точное время посадки — 4:17 утра по японскому времени (19:17 GMT в четверг). После прилунения 2,3-метровый посадочный модуль и луноход размером с микроволновую печь должны будут выполнить важную задачу: сделать снимки реголита — мелкозернистого поверхностного материала Луны. Эти данные помогут лучше понять процессы формирования лунной поверхности и потенциальные ресурсы.

Первопроходцы

В случае успеха ispace планирует передать право собственности на собранный материал NASA. По заявлению компании, это станет первой в мире коммерческой сделкой по лунным ресурсам. Согласно заявлению NASA от 2020 года, японское и люксембургское подразделения ispace получат по $5 тыс. в рамках этого соглашения. Эта символическая сумма открывает дорогу к будущей экономике использования внеземных ресурсов, включая гелий-3 и редкоземельные металлы. Миссия также подчеркивает широкие ожидания как государственного, так и частного секторов Японии, которая остается приверженной лунным исследованиям в рамках программы NASA «Артемида», несмотря на растущую неопределенность относительно ее будущего на фоне изменений в космической политике США.

Японский энтузиазм в отношении Луны подпитывается промышленным интересом и активным участием в программе «Артемида». Правительство стремится продвигать роль Японии, подписав в прошлом году соглашение с NASA о включении двух японских астронавтов и ровера, созданного Toyota, в будущие миссии на лунную поверхность. Исследование Луны и Марса является одной из ключевых целей недавно созданного в Японии многомиллиардного фонда космических венчурных инвестиций.

Успех ispace, несомненно, привлечет внимание ко всей японской космической индустрии, акции компании уже выросли примерно на 60% с начала года, что свидетельствует о буме космических стартапов на японском фондовом рынке. В долгосрочных планах ispace — создание к 2040-м годам лунной колонии с населением в 1000 человек, использующей водные ресурсы Луны.