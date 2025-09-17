YouTube представил набор новых инструментов на базе генеративного искусственного интеллекта для создателей коротких видео Shorts. Новые функции включают кастомную версию модели Google Veo 3, инструмент для ремиксов Speech to Song и функцию «Редактировать с помощью ИИ».

Christian Wiediger/Unsplash

Новые инструменты YouTube должны помочь упростить и ускорить процесс поиска идей для коротких видео и создание роликов. Кастомная версия модели Veo 3, названная Veo 3 Fast, позволяет быстро генерировать видеоклипы в разрешении 480p по текстовому описанию с поддержкой звука.

Одной из самых интересных новинок стала возможность переносить движение из одного видео на статичное изображение. Например, можно заставить человека на фотографии танцевать, используя движения из другого видеоролика. Также создатели смогут применять к своим видео различные стили, например, поп-арт или оригами, и добавлять объекты с помощью текстовых описаний.

Новый инструмент для ремиксов под названием Speech to Song позволяет превращать любую произнесенную фразу в песню. Технология, основанная на ИИ-модели Google Lyria 2, создает саундтрек, а пользователь может задать темп, например, «спокойный» или «танцевальный».

Функция «Редактировать с помощью ИИ» (Edit with AI) предназначена для автоматического создания черновиков. Она анализирует необработанные видео, находит лучшие моменты, добавляет музыку, переходы и даже закадровый голос, который может реагировать на происходящее в кадре. Новые инструменты уже начали внедряться и будут доступны в ближайшие недели и месяцы.

