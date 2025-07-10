Авторы онлайн-контента для YouTube обеспокоены изменениями в правилах монетизации, вступающими в силу 15 июля 2025 года. Согласно планам обновления, в этот день видеохостинг представит точную формулировку правил с объяснением, как сегодня выглядит «неаутентичный» контент, который может попасть под блокировку.

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На странице справки YouTube объясняется, что создатели контента всегда были обязаны загружать «оригинальный» и «аутентичный» контент. И компания уже объявила о планах ужесточить ограничения на контент, считающийся «неподлинным». Некоторые восприняли это как попытку запретить заработок на широком спектре роликов, включая материалы с искусственным интеллектом, нарезки и реакции.

По словам главы отдела редактуры платформы Рене Ричи, новые правила лишь немного скорректируют существующие требования, согласно которым авторы обязаны значительно изменять любые заимствованные элементы в своих видеороликах.

Хотя многие опасаются, что обновление полностью запретит использование контента, созданного исключительно искусственным интеллектом, YouTube уточнил, что такие ролики все еще будут соответствовать требованиям монетизации, если соответствуют другим правилам платформы.

То есть речь идет о прекращении монетизации контента, требующего небольших усилий, например видео, в котором используется только один кадр, озвученный с помощью ИИ. Оплачивается контент, в котором используются созданные человеком сценарии, качественный видеомонтаж и качественные комментарии, независимо от того, озвучивает ли его ИИ.

Таким образом, разъяснение понятия «массовое производство и повторение» должно помочь очистить ленту видеохостинга от спама.