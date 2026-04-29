YouTube начал тестировать ИИ-поиск, который превращает платформу из каталога видео в сервис готовых ответов. Вместо привычной выдачи роликов пользователи получают структурированные ответы с текстом, клипами и ссылками на фрагменты видео — с возможностью уточнять запросы в диалоге.

Новый инструмент Ask YouTube позволяет задать развернутый запрос — например, «составь маршрут автопутешествия из Сан-Франциско в Санта-Барбару» — и получить в ответ смесь текста, коротких клипов и видео с указанием каналов и конкретных фрагментов. Сейчас функция доступна Premium-подписчикам в США старше 18 лет в формате добровольного эксперимента по отдельной ссылке. Google также заявила, что планирует расширить доступ и на пользователей без Premium-подписки.

Функция поддерживает уточняющие вопросы: после первого ответа пользователь может задать дополнительный запрос — например, «где здесь можно выпить хороший кофе?» — и получить такой же структурированный ответ. По сути, YouTube добавляет к видеоплатформе интерфейс ИИ-ассистента — с диалоговым режимом и сохранением контекста.

В прошлом году Google запустила режим AI Mode в основном поиске, который позволяет задавать сложные вопросы с уточнениями. В 2026 году к нему добавились параллельный браузинг, отслеживание цен и интеграция Canvas от Gemini для работы с проектами прямо внутри ИИ-режима. Судя по всему, YouTube стал следующим этапом этой экспансии — с поправкой на формат видеоплатформы.

С точки зрения монетизации нововведение открывает Google возможность встроить спонсируемые размещения прямо в ИИ-ответы — по аналогии с поисковой рекламой.

В официальных комментариях компания прямо не исключает такой сценарий: фактически речь может идти о встраивании разных типов видео, включая рекламные, в структуру пошаговых ответов. Для авторов это открывает новые каналы дистрибуции — их ролики могут появляться в ответах даже у пользователей, которые раньше с ними не сталкивались.

