YouTube анонсировал новый рекламный формат Peak Points, который использует ИИ Gemini от Google для размещения рекламы сразу после наиболее эмоциональных или вовлекающих моментов в видео, например предложения руки и сердца. Об этом сообщает TechCrunch. Нововведение, представленное на презентации Upfront в Нью-Йорке, может вызвать раздражение у зрителей.

Фото: Youtube / TechCrunch

Реклама будет появляться сразу после «пиковых» сцен, чтобы привлечь внимание зрителей, находящихся в состоянии повышенного интереса. Формат основан на тактике эмоционального таргетинга, которая, как считается, улучшает запоминаемость рекламы за счет соответствия эмоциям зрителя.

Peak Points призван повысить эффективность рекламы для брендов, но может раздражать пользователей, прерывая эмоционально значимые моменты видео. Зрители, погруженные в сюжет, могут испытывать неудобство, ожидая окончания рекламы, чтобы продолжить просмотр.

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YouTube представил еще один формат — ленту товаров с возможностью покупки, где пользователи могут просматривать и приобретать товары во время рекламы.