Видеохостинг YouTube объявил о запуске программы «добровольного выхода» (voluntary exit program) для сотрудников в США. Тем, кто решил поучаствовать и уволиться, обещают компенсационные выплаты.
Согласно внутреннему письму, которое генеральный директор YouTube Нил Мохан направил сотрудникам в среду, программа позволит тем, кто решит покинуть компанию, сделать это на добровольной основе с выплатой выходного пособия.
В том же письме Мохан сообщил о масштабной реорганизации продуктовых подразделений YouTube. Теперь они будут разделены на три направления, каждое из которых подчиняется напрямую генеральному директору (то есть лично Мохану):
В компании подчеркнули, что никакие должности не ликвидируются, а реструктуризация направлена на повышение эффективности управления.
Объявление о программе совпало с публикацией квартальной отчетности материнской компании Alphabet. По итогам третьего квартала 2025 года, выручка YouTube от рекламы составила $10,26 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Alphabet заявляла, что YouTube становится одним из ключевых драйверов роста группы, наряду с облачным направлением Google Cloud и искусственным интеллектом.