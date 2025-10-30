Видеохостинг YouTube объявил о запуске программы «добровольного выхода» (voluntary exit program) для сотрудников в США. Тем, кто решил поучаствовать и уволиться, обещают компенсационные выплаты.

Согласно внутреннему письму, которое генеральный директор YouTube Нил Мохан направил сотрудникам в среду, программа позволит тем, кто решит покинуть компанию, сделать это на добровольной основе с выплатой выходного пособия.

В том же письме Мохан сообщил о масштабной реорганизации продуктовых подразделений YouTube. Теперь они будут разделены на три направления, каждое из которых подчиняется напрямую генеральному директору (то есть лично Мохану):

Subscription Products — отвечает за развитие сервисов подписки, включая YouTube Premium и YouTube Music;

Viewer Products — сосредоточится на улучшении пользовательского опыта в приложении YouTube, а также на сервисах YouTube Kids, Learning и Trust & Safety;

Creator & Community Products — займется инструментами для авторов контента и развитием комьюнити-платформы.

В компании подчеркнули, что никакие должности не ликвидируются, а реструктуризация направлена на повышение эффективности управления.

Объявление о программе совпало с публикацией квартальной отчетности материнской компании Alphabet. По итогам третьего квартала 2025 года, выручка YouTube от рекламы составила $10,26 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Alphabet заявляла, что YouTube становится одним из ключевых драйверов роста группы, наряду с облачным направлением Google Cloud и искусственным интеллектом.