Авторы коротких видео на Youtube (раздел Shorts) пожаловались на изменения в своих материалах, пишет BBC. Многие из них, как например блогер Рик Беато с 5 млн подписчиками, обнаружили в своих видео неожиданные эффекты: странную текстуру волос, сглаженную кожу и деформацию ушей.

Unsplash

В компании подтвердили, что в последние месяцы проводит эксперимент по автоматическому улучшению видео в формате Shorts с помощью технологий «машинного обучения», не уведомляя авторов.

Пользователи писали жалобы на других социальных платформах: они публиковали увеличенные фрагменты с необычными артефактами на телах и задавались вопросами о целях YouTube. В компании пояснили, что эксперимент затрагивает ограниченное число коротких видео и направлен на повышение качества, включая эффекты размытия и шумоподавления, аналогично функциям современных смартфонов

Эксперты видят в этом часть глобальной тенденции, где ИИ обрабатывает реальность перед потреблением. Профессор по дезинформации Университета Питтсбурга Сэмюэл Вули считает, что термин «машинное обучение» маскирует использование ИИ из-за общественных опасений.

По мнению эксперта, отсутствие согласия авторов отличает ситуацию от встроенных функций смартфонов, где владелец контролирует процесс. Вули подчеркнул риски для доверия: «Это показывает, как ИИ формирует нашу реальность, и если люди узнают о скрытых правках без уведомления создателей, это усилит скепсис к онлайн-контенту».