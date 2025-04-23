Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский завершили сделку по вхождению в капитал одной из крупнейших аптечных сетей России — «Планета Здоровья». Теперь им принадлежит 25% компании. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

«Планета Здоровья» — федеральная аптечная сеть с пермскими корнями. Сегодня она входит в топ-3 крупнейших фармретейлеров страны, объединяя 2890 точек в 56 регионах. По итогам 2024 года оборот группы превысил 120 млрд руб. В начале этого года компания приобрела 250 аптек «Монастырев», выйдя на рынок Дальнего Востока.

Новый этап развития сети связан с трансформацией формата: в аптеках планируется расширить ассортимент lifestyle-товаров — от полезных продуктов и косметики до товаров для спорта и дома. Кроме того, покупателям предложат консультации врачей, информационную поддержку и сервис по персонализированному питанию.

Последний пункт логично связан с проектами Юлии Высоцкой: этой весной она планирует запустить сервис по планированию рациона на основе рецептов с сайта «Едим Дома». Платформа входит в тройку самых популярных кулинарных ресурсов в России с аудиторией до 12 млн пользователей в месяц.

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Высоцкая также станет амбассадором бренда, а ее участие усилит digital-направление и развитие e-commerce составляющей сети.

«Я давно знаю эту сеть, мы много лет сотрудничаем и видим, что аудитории наших проектов близки друг другу. Уверена, что вместе у нас получится создать красивый и полезный проект, которому будут доверять люди», — прокомментировала актриса.

Партнерство с «Планетой Здоровья» — не первая совместная инициатива семьи с бизнесменом Александром Броварцом, который ранее сотрудничал с группой компаний Высоцкой и Кончаловского, в том числе в кинопроизводстве.

Новая стратегия направлена на создание современной многопрофильной компании, сочетающей медицинские, образовательные и lifestyle-услуги — с прицелом на аудиторию, ориентированную на здоровье и качество жизни.