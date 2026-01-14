Житель штата Теннесси Николас Мур готов признать свою вину во взломе защищенной электронной системы подачи документов в Верховный суд США. Согласно обвинению, 24-летний мужчина неоднократно, около 25 раз, получал несанкционированный доступ к компьютерной системе суда на протяжении трех месяцев — с августа по октябрь 2023 года, пишет TechCrunch.

В материалах дела указывается, что Мур «намеренно и без разрешения» получал доступ к компьютерам системы в разные дни, что позволило ему извлекать конфиденциальные данные.

Конкретная информация о том, какие именно сведения были скомпрометированы и каким методом злоумышленник проник в систему, пока не раскрыта. Судебное заседание, на котором ожидается признание вины, должно состояться в пятницу в формате видеоконференции.

Представитель окружного суда США по округу Колумбия, где было возбуждено уголовное дело, сообщил изданию TechCrunch, что прокуратура не может предоставить дополнительную информацию помимо уже обнародованной.

Первоначально информация об этом деле стала известна благодаря Шеймусу Хьюзу из организации Court Watch, исследователю и журналисту, который занимается отслеживанием судебных документов. Этот инцидент стал частью тревожной тенденции: за последние годы хакерам неоднократно удавалось взламывать судебные системы США.

В августе Административное управление судов США, отвечающее за федеральную судебную систему, объявило о дополнительных мерах по усилению кибербезопасности. Решение было принято после кибератаки на систему электронных судебных протоколов, ответственность за которую власти возложили на хакеров, связанных с российским правительством.