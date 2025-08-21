Пластиковые детали Lego заменили драгоценные камни в персонализируемых кольцах от берлинского ювелирного бренда Studio GOGO, позволяя владельцам менять дизайн по своему вкусу. Стоимость изделия начинается от $218,90.

Фото: Тхань-Трук Нгуен

Кольца Studio GOGO из переработанного серебра состоят из лаконичного ободка и центральной пластины, точно повторяющей форму и размер плитки Lego. Их можно носить как самостоятельное украшение или дополнять любыми кубиками Lego в зависимости от предпочтений.

Первые изделия студии основывались на классической квадратной плитке размером два на два, но со временем коллекция пополнилась вариантами с крестообразными, прямоугольными и круглыми элементами.

«Мои изделия созданы для того, чтобы развиваться вместе с вами, чтобы с ними можно было играть, персонализировать их и, возможно, даже передавать по наследству», — рассказала Dezeen основатель студии Тхань-Трук Нгуен.

Фото: Тхань-Трук Нгуен

По ее словам, в основе украшений лежит убеждение, что смысл, память и творчество могут быть воплощены в предметах, которые человек носит каждый день.

Нгуен начинала карьеру с проектирования уникальных ювелирных изделий, а идея совместить украшения с Lego возникла еще во время учебного проекта по модульному дизайну колец.

«Тогда я посчитала ее не слишком оригинальной, ведь подобные концепции уже существовали, — вспоминает она. — Но годы спустя вернулась к этой мысли и увидела ее потенциал. Я поняла, что оригинальность — это не всегда быть первым, а скорее добавить свой собственный голос».

Фото: Тхань-Трук Нгуен

Процесс изготовления начинается с цифровой 3D-модели, по которой создается силиконовая форма. В нее заливается воск для получения прототипа кольца, а затем по технологии литья по выплавляемым моделям изделие отливается в серебре.

Каждое кольцо Нгуен дорабатывает вручную в своей берлинской мастерской, используя напильники, штангенциркули и другие инструменты для идеальной посадки и текстуры.

«Мои конструкции требуют чрезвычайно высокой точности, — отмечает дизайнер. — Даже отклонение в десятую долю миллиметра способно повлиять на удобство и функциональность».

В ближайшее время Studio GOGO планирует расширить коллекцию, добавив браслеты и ожерелья, также совместимые с Lego.

