В 2025 году Министерство финансов Южной Кореи выделит 14 трлн вон ($10 млрд) на льготные кредиты для поддержки производителей полупроводников. Причина такой меры — конкуренция со стороны Китая и неопределенность, связанная с новой администрацией США, пишет Reuters.

Кредиты будут предоставляться через государственные банки и включают в себя финансирование в размере 1,8 трлн вон на установку линий электропередач для поддержки производителей микросхем.

Южная Корея, где находятся ведущие производители чипов памяти Samsung Electronics и SK Hynix, строит специальный комплекс в городах Йонгин и Пхентхэк, расположенных к югу от Сеула. Он станет крупнейшим в мире высокотехнологичным кластером по производству чипов. Его цель — привлечь компании, которые производят оборудование для чипов, но не имеют собственных производственных мощностей.

В министерстве обратили внимание на стремительное развитие полупроводниковой промышленности Китая, а также на неопределенность в отношении политического курса после переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок в США.

«В ответ на это правительство планирует мобилизовать все имеющиеся ресурсы и активно поддержать компании в преодолении кризиса в отрасли и достижении нового рывка вперед», — говорится в заявлении ведомства.

Южная Корея ожидает значительных изменений в глобальной торговой и промышленной среде после вступления в должность новой администрации Трампа, заявили в министерстве. Среди них — опасения по поводу снижения стимулов для инвестиций в США в случае изменения Закона о снижении инфляции и Закона о чипах и науке, а также повышения таможенных пошлин.

Южная Корея отстает от некоторых конкурентов в таких областях, как разработка чипов и контрактное производство микросхем, а также сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Китая.

Китайские компании, от Alibaba до Tencent, за последние 18 месяцев запустили собственные модели ИИ, стремясь извлечь выгоду из шумихи вокруг этой технологии. Амбиции Китая стать мировым лидером в области ИИ вышли на новый уровень в технологической битве страны с США.