Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в 3,1 раза, по данным отчета агентства «Автостат». В отчет вошли исследования 392 моделей, которые покрывают 99% рынка.

Эксперты сообщают, что наибольший рост средневзвешенной цены нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет был отмечен в 2023 году (+23,9% относительно 2022 года). Также отмечено, что по итогам 2014 года этот показатель составлял 1 млн руб., а с января по сентябрь 2024 года он уже достиг отметки в 3,1 млн руб. За восемь месяцев рост средневзвешенной цены составил 8,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Из отчета следует, что серьезно подорожали машины в 2015 (+19,5%), 2021 (+18,1%) и 2022 году (+20%). Основными причинами роста цен на автомобили за последние 10 лет стали

девальвация рубля,

рост ставок утилизационного сбора,

увеличение стоимости логистики,

общемировая и российская инфляция,

дефицит поставки новых машин на российский авторынок, который наблюдался во время пандемии (2020–2021) и после ухода глобальных брендов из России (2023 год).

По мнению экспертов, до конца года ожидается дальнейшее удорожание новых автомобилей. Это в первую очередь обусловлено изменением ставок утилизационного сбора с 1 октября 2024 года. Предполагается, что рост цен до конца года составит еще 5–7%.

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