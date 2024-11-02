Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов c начала 2024 года выросло на $26,27 млрд, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Индекс является динамическим показателем личного благосостояния и формируется на основе стоимости акций компаний, долями в которых владеют миллиардеры. Всего в список вошли 25 россиян, общее состояние которых оценивается в $355,33 млрд.

Среди россиян 1 место в списке занимает Владимир Потанин. Он является президентом компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя высококачественного никеля. Выручка компании, расположенной в Дудинке, в 2023 году составила $14,4 млрд.

Миллиардеру принадлежит около трети акций компании. Среди других его инвестиций — доли в «Т-банке» и «Росбанке». С начала года его состояние увеличилось на $1,18 млрд (3,8%), и сейчас оценивается в $32,2 млрд. Среди миллиардеров мира он занимает 55 место.

Несмотря на максимальный, относительно других россиян, рост состояния (20,1%), Владимир Лисин занимает второе место в российском рейтинге и шестьдесят третье в мировом. Он является председателем правления Новолипецкого металлургического комбината, крупнейшего производителя стали в России. На данный момент его состояние — $28,8 млрд.

Третью строчку в очередной раз занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на $2,78 млрд (11,3%) и достигло $27,4 млрд. Выручка компании в 2023 году составила $75,7 млрд. В «Лукойле» работают более 100 тыс. человек, и на ее долю приходится около 2% мировой добычи нефти. По подсчетам, Алекперов собрал более $5 млрд в виде дивидендов.

Алексей Мордашов занимает четвертое место. Он — крупнейший акционер «Северстали», третьего по величине производителя стали в России. Также ему принадлежат доли в горнодобывающей компании Nordgold, в «Силовых машинах» и европейском туроператоре TUI. Кроме того, он является инвестором сети гипермаркетов «Лента» и телекоммуникационного оператора «Ростелеком». Состояние Мордашова составляет $25,6 млрд, за год оно увеличилось на $4,75 млрд (+22,8%).

На пятом месте Леонид Михельсон — генеральный директор «Новатэка», крупнейшего негосударственного поставщика природного газа в России. Миллиардер владеет четвертью компании, которая производит около 12% газа в стране. Он также владеет 30,6% акций в закрытом нефтехимическом производителе «Сибур». За год его состояние уменьшилось на 7,2% или $1,98 млрд и сейчас составляет $25,5 млрд.

Ранее сообщалось, что многие люди считают, что им необходимо зарабатывать определенную сумму в долларах, чтобы чувствовать себя богатыми, сообщает CNBC. По словам Чарльза Чаффина, соучредителя Института финансовой психологии и профессора Университета штата Айова, они могут быть разочарованы: даже если достигнут цели или превзойдут ее, так и не почувствуют удовлетворенности своими финансами.