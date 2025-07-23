В 2022 году Samsung Galaxy S22 Ultra был на вершине технологического Олимпа. Это был ультимативный флагман с лучшей камерой, топовым экраном и встроенным стилусом. Спустя три года, в 2025 году, на рынке появились новые поколения смартфонов, а цена на S22 Ultra значительно снизилась. Сейчас его можно купить по цене современного телефона среднего класса. Возникает логичный вопрос: стоит ли покупать «забытый» флагман сегодня или лучше выбрать более новую, но более дорогую модель?

Twitter/LetsGoDigital

Главное, что делает S22 Ultra актуальным даже в 2025 году, — это его выдающиеся характеристики, которые до сих пор превосходят многие новые устройства. Его 6.8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1750 нит все еще выглядит великолепно. Но основное преимущество — система камер. Основной модуль на 108 Мп и, что важнее, перископический телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом до сих пор являются редкостью и обеспечивают невероятную гибкость при сьемке.

Производительность устройства также остается на высоком уровне. Чип Snapdragon 8 Gen 1 (или Exynos 2200 в зависимости от региона) легко справляется с большинством повседневных задач и требовательных игр. Важнейший фактор — поддержка программного обеспечения. Samsung обещал для этой модели четыре крупных обновления Android и пять лет обновлений безопасности. Это значит, что S22 Ultra будет получать актуальное ПО до 2026−2027 года, что обеспечивает его долговечность.

Конечно, есть и компромиссы. Основной недостаток S22 Ultra — время автономной работы. Аккумулятор емкостью 5 тыс. мАч даже на старте продаж не показывал рекордных результатов, а за три года его емкость могла снизиться, особенно на подержанных устройствах. Кроме того, процессоры новых поколений, такие как Snapdragon 8 Gen 3, значительно более энергоэффективны и производительны.

Ключевой фактор — цена. В 2025 году восстановленный или подержанный Galaxy S22 Ultra в хорошем состоянии можно найти по цене около 40−50 тыс. руб. За эти деньги на рынке новых устройств можно купить телефон среднего класса, например, из серии Galaxy A или от китайских брендов. Однако ни один из них не предложит такого же качества экрана, материалов корпуса, возможностей камеры с оптическим зумом и уникальной функциональности стилуса S Pen.

В итоге Samsung Galaxy S22 Ultra в 2025 году — это очень разумная покупка для определенной категории пользователей. Если вы ищете максимальное качество фото и видео, особенно с зумом, вам нужен стилус для работы или творчества, и вы цените премиальные материалы, то этот смартфон станет отличным выбором. Вы получаете флагманский опыт за треть его первоначальной цены. Но если в приоритете максимальная производительность и лучшее время автономной работы, стоит посмотреть на более новые модели.