Популярные места для отдыха в Подмосковье часто переполнены туристами, особенно в выходные дни. Это создает пробки на дорогах и очереди к достопримечательностям. Однако в Московской области есть множество не менее интересных, но менее известных мест. Они идеально подходят для короткой поездки на автомобиле. Такая поездка позволяет избежать толп, отдохнуть от городской суеты и открыть для себя что-то новое. Мы подобрали пять направлений для незабываемого уик-энда.

«Никола-Ленивец» (арт-парк). Wikimedia Commons

Зарайск

Первое направление — Зарайск. Это один из древнейших городов Подмосковья. Здесь находится самый маленький в России и единственный полностью сохранившийся боевой кремль XVI века. Внутри стен можно посетить несколько соборов и музеев. Прогулка по уютным улочкам с купеческими домами перенесет вас в прошлое. Рядом с городом, в деревне Дединово, можно увидеть первый русский военный корабль «Орел», а также посетить Приокско-Террасный заповедник с зубрами.

Усадьба Быково

Второе место — усадьба Быково. Ее главная жемчужина — Владимирская церковь, построенная в XVIII веке. Это уникальный памятник псевдоготики, авторство которого приписывают архитектору Василию Баженову. Церковь имеет два этажа и овальную форму, что нетипично для православных храмов. Рядом с ней находится сама усадьба и большой запущенный парк с прудами. Это место идеально подходит для долгих прогулок и атмосферных фотосессий.

«Никола-Ленивец»

Третья идея — арт-парк «Никола-Ленивец». Он находится на границе Московской и Калужской областей, но легко доступен на машине. Это крупнейший арт-парк в Европе, расположенный на территории в 650 гектаров. Здесь под открытым небом собраны десятки уникальных произведений современного искусства и архитектуры. Объекты, созданные из природных материалов, гармонично вписаны в ландшафт. В парке можно гулять часами, арендовать велосипед или остаться на ночь в одном из гостевых домов.

Романцевские горы

Четвертое направление для любителей необычных пейзажей — Романцевские горы, или Кондуки, в Тульской области. Это бывшие угольные карьеры, которые со временем заполнились водой бирюзового цвета. Пейзажи здесь напоминают марсианские или исландские. Высота терриконов достигает 30−40 метров. Это место стало невероятно популярным среди фотографов и любителей отдыха с палатками. Поездка сюда займет около 3−4 часов из Москвы.

Верея

Пятая точка на карте — город Верея в Наро-Фоминском районе. Это самый маленький город Московской области, который сохранил свой исторический облик. Здесь можно увидеть остатки древнего кремля на городище, прогуляться по тихим улочкам и посетить Рождественский собор. Верея стоит на реке Протве, и с ее берегов открываются живописные виды. Это идеальное место для тех, кто ищет тишины и умиротворения вдали от мегаполиса.