Косатки (Orcinus orca) давно известны своим высоким интеллектом. Эти морские млекопитающие принадлежат к отряду китообразных (Cetacea) и демонстрируют сложное социальное поведение. Однако изучение этих животных в их естественной среде обитания — невероятно трудная задача для зоологии и морской биологии. Океан надежно хранит многие их секреты.

Одним из ключевых маркеров интеллекта у животных считается использование орудий труда. В мире китообразных такие случаи редки и мало документированы. Известно, что афалины (Bottlenose dolphin) используют морские губки для защиты носа во время поиска пищи на дне. Но могли ли ученые предположить, что у могучих косаток есть свои, еще более сложные ритуалы?

В центре внимания исследователей оказалась южная резидентная популяция косаток, обитающая в море Салиш. Эта группа находится на грани исчезновения, насчитывая менее 80 особей. Благодаря использованию современных дронов у специалистов появилась уникальная возможность наблюдать за их жизнью в невиданных ранее деталях. Именно тогда ученые заметили нечто странное. Они видели, как киты носят с собой небольшие куски водорослей, передавая их друг другу.

Что это было? Игра? Случайное поведение? Поведенческие науки и этология учат, что у животных редко бывают бессмысленные действия, особенно когда они повторяются. Специалисты из Центра исследования китов в США, включая морского зоолога Майкла Вайса, начали подозревать, что они стали свидетелями чего-то важного, ранее неизвестного науке. Наблюдения продолжались, и картина становилась все более ясной и удивительной.

Открытие превзошло все ожидания. Оказалось, косатки не просто играют с водорослями. Они целенаправленно изготавливают и используют инструменты для ухода друг за другом. В семи зафиксированных случаях косатки отламывали концы у крупных водорослей вида Nereocystis luetkeana (бычья ламинария), а затем зажимали получившийся стебель между своими телами. Плывя бок о бок, пары китов перекатывали этот «инструмент» между собой.

Этот процесс, названный исследователями «аллокелпинг», по сути, является формой социального груминга. Подобно другим животным, которые ухаживают за шерстью сородичей, косатки используют текстуру водорослей для очищения кожи. Это помогает им избавляться от отмерших клеток и паразитов. Похожее поведение, известное как «келпинг» (простое плавание в зарослях), наблюдалось и ранее, но аллокелпинг выводит его на новый уровень.

Этот ритуал — не просто гигиеническая процедура. Это сложный социальный акт, который, вероятно, укрепляет связи внутри группы. В отличие от пассивного плавания в зарослях, использование такого «инструмента» позволяет косаткам продолжать движение вместе со всей стаей и более точно и с большим давлением обрабатывать определенные участки тела друг друга. Это первый задокументированный случай изготовления и использования орудий труда косатками.

Это открытие подчеркивает, насколько уникальны и культурно обособлены разные популяции косаток. У других экотипов есть свои методы ухода за кожей, например трение о галечные пляжи. Аллокелпинг, скорее всего, является культурной особенностью именно южной резидентной популяции. Маммалогия и цетология (раздел зоологии позвоночных, изучающий китообразных) пополнились невероятно ценными данными. Это еще раз доказывает, как важно защищать этих удивительных животных и их среду обитания, чтобы сохранить их уникальные традиции.