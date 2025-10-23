В московском СИЗО «Лефортово» проходят следственные действия в отношении главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их информации, он задержан после того, как его имя упомянули в показаниях его бывшего заместителя Александра Попелюха.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По информации РБК, сразу после задержания Мельников был доставлен в следственный отдел ФСБ для дачи показаний. Источник РБК также подтверждает информацию о том, что летом на него дал показания Попелюх, арестованный по делу о мошенничестве.

Попелюху предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и связью с убыточными схемами управления активами компаний, оказавшихся в конкурсной массе. В частности, речь идет об управлении аквапарком «Аквамир», который перешел под контроль АСВ после банкротства компании «ВДТ Строй», и обвинения включают занижение доходов от аренды и схемы «скрытия» арендных поступлений для недополучения финансов в конкурсную массу.

Андрей Мельников занимает пост генерального директора АСВ с 26 января 2022 года. До этого он много лет работал в агентстве на руководящих должностях — в период с 2004 по 2016 год был заместителем гендиректора и курировал страхование вкладов и фонд защиты вкладчиков. В 2016–2017 годах он занимал пост министра экономического развития Крыма, затем работал в Ассоциации банков России, а в июле 2019 вернулся в АСВ как первый заместитель перед тем, как возглавить агентство.

Для вкладчиков и клиентов банков основная угроза заключается в том, что задержание и расследование топ-менеджеров АСВ могут вызвать задержки в выплатах страхового возмещения, заморозки процедур ликвидации банков или споры о правах требования. Особенно это актуально для тех вкладов, которые находятся в процессе урегулирования или для банков, чья ликвидация еще не завершена.