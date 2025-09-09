На платформе OpenRouter появилась новая загадочная модель под названием Sonoma Sky Alpha. В некоторых тестах она превзошла даже GPT-5 от OpenAI. На данный момент точно неизвестно, что за нейросеть скрывается за этим кодовым названием.

Google DeepMind/Unsplash

Разработчики языковых моделей (LLM) постоянно гонятся за увеличением производительности, размера контекстного окна и эффективности алгоритмов. Sonoma Sky Alpha, судя по всему, делает в этом направлении огромный шаг вперед. Сообщается, что модель имеет контекстное окно в 2 млн токенов, которое позволяет ей анализировать огромные объемы данных.

На сегодня ни у одной общедоступной модели нет такого огромного контекстного окна, хотя подобные планы озвучивали Google и Anthropic.

Рекордом до сих пор был 1 млн токенов.

Модель доступна в двух вариантах: флагманская Sonoma Sky Alpha для максимальной производительности и Dusk — более легкая и быстрая версия. Это позволяет пользователям выбирать между мощностью и эффективностью в зависимости от их задач. Бенчмарки показывают, что модель особенно сильна в стратегическом мышлении, логических задачах и в генерации кода.

Блогер Wes Roth предполагает, что за Sonoma Sky Alpha скрывается новая модель Grok от xAI. Это логичное предположение, если учесть, что 10 августа Илон Маск опубликовал пост, в котором сообщил, что новая модель Grok уже прошла этап предварительного обучения и может появиться очень скоро.



Хотя официального анонса от xAI еще не было, появление Sonoma Sky Alpha — это явный сигнал о том, что конкуренция на рынке передовых ИИ-моделей только усиливается. Если подтвердится, что это действительно Grok 4.2, то OpenAI, Anthropic и Google придется серьезно поработать над своими будущими моделями, чтобы противопоставить что-то команде Маска.