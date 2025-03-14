Рядом с Остином в Джорджтауне, штат Техас, один небольшой жилой комплекс привлекает к себе пристальное внимание — он напечатан на 3D-принтере. Два года назад компания Lennar, занимающая второе место среди застройщиков в стране, объединилась с компанией Icon, специализирующейся на 3D-технологиях, чтобы напечатать 100 домов в комплексе Wolf Ranch. Из них около 75% уже проданы, согласно заявлениям компаний.

Все стены домов имеют закругленные края, потому что именно так 3D-принтеры работают с бетоном. Процесс наслоения делает его похожим на жесткий, широкополосный вельвет. Крыша — единственная часть строений, не напечатанная на 3D-принтере, и в этом поселке она сделана из металла. Каждый дом работает на солнечных батареях.

«У нас есть долговечный продукт, который, если посмотреть на его устойчивость к ветру во время ураганов, его огнестойкость в районах, охваченных пожарами, — способность адаптировать современный продукт к тому, что нам нужно в будущем в жилищном строительстве и создании более здорового рынка жилья, просто поразительна», — сказал Стюарт Миллер, председатель и со-генеральный директор Lennar.

Компания Icon приступила к реализации проекта на ранчо Вулф в 2022 году, используя два 40-футовых роботизированных принтера. Ко второму году компания использовала 11 машин, сократив время печати вдвое и сдавая по два дома в неделю. Каждый принтер выполняет работу более дюжины строителей. Системы работали 24 часа в сутки.

«Все знания об этой технологии должны быть получены в масштабе, — сказал Джейсон Баллард, генеральный директор Icon. — Истина — в поле, а не в лаборатории».

Баллард рассказал, что его команде пришлось проработать масштабную логистику совместно с командами Lennar: от закладки фундамента до печати стен, установки внутренних систем и установки кровли.

«Понимание того, как интегрироваться с операциями Lennar, которые, вероятно, являются лучшими в мире специалистами по масштабированию, стало для нашей компании настоящим моментом взросления», — сказал Баллард.

Дома имеют все удобства и поставляются в двух- и трехкомнатных моделях и стоят чуть меньше $400 тыс.

Холли Фикингс и ее муж, оба пенсионеры, переехали в свой 3D-дом около года назад. По ее словам, самое приятное в жизни в напечатанном доме — это счет за электричество: всего $26 в прошлом месяце. По словам Фикингс, бетон лучше сохраняет температуру, тепло или холодный воздух, чем ее предыдущий стандартный дом. Ей также нравится долговечность дома.

«В этом доме я чувствую себя в большей безопасности, чем в любом другом доме, в котором я когда-либо жила, потому что он настолько надежно построен, что не сгорит», — сказала Фекингс.

Соседа Пьера Меги и его девушку привлек внешний вид и атмосфера дома. «Мы хотели высокие двери, высокие потолки, цементные полы, и в этом доме было все. Просто сочетание энергоэффективности, практичности, цены и эстетики», — говорит Меги.

Для компании Lennar этот поселок стал экспериментом. По словам Миллера и Балларда, затраты на его создание оказались несколько выше, чем предполагалось, поскольку они прорабатывали все нюансы.

По словам Миллера, компания Lennar сейчас планирует второй 3D-печатный поселок в Техасе с Icon, примерно на 200 домов, строительство которых обойдется еще дешевле, учитывая то, чему компании научились в Джорджтауне. Следующее сообщество будет состоять из более крупных домов, и Баллард ожидает, что они будут возводиться еще быстрее и дешевле.

«Мы увидели, что наши расходы сократились вдвое. Мы увидели, что время нашего цикла сократилось вдвое. Это значительное улучшение в развитии рынка жилья, который способен меняться со временем и быть более адаптируемым и более функциональным в обеспечении доступного и приемлемого жилья для более широких слоев населения», — говорит Миллер.