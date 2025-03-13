В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о создании в России национальной системы туристических троп. Он поможет создать условия для развития доступного отдыха на природе, но в тоже время потребует ограничения прав собственников земли.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил ведомствам проработать вопрос о поправках, предусматривающих ограничения прав собственников земельных участков и арендаторов в случаях, когда по землям будет проходить маршрут национальных туристических троп.

Законопроект сформирует алгоритм, упростит и упорядочит процедуру создания туристических троп, что будет способствовать увеличению их числа в России, уверены в Минэкономразвития. Вместе с тем, регионы смогут направлять на обустройство маршрутов бюджетные средства и оказывать поддержку предпринимателям, которые ими занимаются.

Заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова пояснила, что система национальных туристических троп необходима для вовлечения граждан в активный и доступный отдых на природе, а также создания для этого комфортных условий.

Управлять туристической тропой, в том числе обустраивать ее системой навигации, заниматься содержанием и уборкой, а также обеспечивать безопасность на маршруте будет оператор, которым может выступать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

В случае принятия инициативы, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. По словам Захаровой, это позволит сформировать понятное правовое регулирование, что значительно упростит создание таких троп и управление ими.

В текущей версии законопроекта предусматривается использование земель различных форм собственности. Использование лесов допускается, если при этом не осуществляется рубка лесных насаждений и строительство капитальных сооружений.

Сейчас у разработчиков инициативы остаются вопросы, связанные с созданием длинных троп и обеспечением их непрерывности, указывает замгендиректора АСИ. На текущий момент это затруднено из-за несформированности земельных участков.

В случаях, «когда иные варианты создания туристической тропы не представляются возможными», разработчики законопроекта считают целесообразным применять к землям механизм публичного сервитута. Обременение участка не лишит его собственника права владения и пользования им. При этом он вправе потребовать с лиц, в интересах которых установлен сервитут, «соразмерную плату», говорится в законе.

Захарова отмечает эффективность размещения туристических троп на земельных участках именно на праве публичного сервитута. Это позволяет экономить время (до года) и финансовые ресурсы (десятки миллионов рублей).

Также появляется возможность оформления прав на землю там, где не сформированы земельные участки, и оформления прав на участки в публичной собственности, обремененные правами третьих лиц.

Руководитель практики частного права юридической компании «Митра» Константин Сердюков считает, с учетом многообразия природных ландшафтов России, инициатива о развитии внутреннего пешеходного туризма и создании национальных туристических троп оправдана.

При этом он отмечает, что ее реализация может быть сопряжена с ограничением прав собственников и арендаторов земель, по которым будут проложены такие маршруты. «Важно учитывать, что ту

ристические тропы — это не только ограничение для собственников земли, но и потенциальная возможность организовать бизнес по обслуживанию туристов», — добавляет эксперт.

Управляющий партнер Land Law Firm Денис Литвинов указал на существующие риски злоупотреблений, когда коммерческий интерес и вопросы экономии будут прикрываться интересом общественным.