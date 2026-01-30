С февраля 2026 года упрощенка для российского бизнеса перестает быть по-настоящему упрощенной, НДС все чаще догоняет МСП, а потребитель окончательно закрепляется в роли сильной стороны — даже если купил товар онлайн в три клика и передумал через неделю. Формально изменений немного, но на практике они затрагивают налоги, документооборот и работу с клиентскими претензиями. «Инк» разобрался, что именно меняется и почему малому и среднему бизнесу лучше подготовиться заранее, а не в режиме аврала.

❄️ НДС для бизнеса на УСН: новые обязанности становятся реальностью

Что меняется: с февраля 2026 года для части компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения окончательно начинает работать механизм уплаты НДС.

Бизнес на УСН, который превысил установленный порог доходов, обязан:

— начислять НДС при реализации товаров и услуг;

— выставлять счета-фактуры;

— вести раздельный учет операций;

— сдавать НДС-отчетность в установленные сроки.

Кому важно: наиболее чувствительно это для сервисных компаний, онлайн-бизнеса и B2B-подрядчиков, которые раньше конкурировали ценой именно за счет УСН.

«Инк» отдельно разобрал с экспертами, как в этой ситуации не потерять прибыль и не поссориться с клиентами.

❄️ УСН и контроль доходов: ФНС усиливает автоматический надзор

Что меняется: параллельно с расширением НДС-обязанностей усиливается контроль за доходами плательщиков УСН. ФНС начинает активнее использовать данные онлайн-касс, банковскую аналитику и сведения маркетплейсов и платежных агентов.

Кому важно: селлерам маркетплейсов; сервисному бизнесу и услугам; ИТ-компаниям и digital-агентствам; общепиту и рознице; компаниям с несколькими юрлицами или ИП; предпринимателям на УСН, приближающимся к порогам по выручке.

Unsplash

❄️ Защита прав потребителей: продавцам станет сложнее «тянуть время»

С февраля 2026 года вступают в силу изменения, усиливающие позиции потребителей — прежде всего в онлайн-торговле и сфере услуг. В частности, уточняются сроки ответа продавца на претензии, включая обращения через маркетплейсы и агрегаторы. Также расширяется перечень ситуаций, когда отсутствие ответа приравнивается к отказу. Наконец, упрощается доказывание факта покупки и недостатков товара (в том числе через цифровые следы и переписку).

Кому важно: особенно уязвимы продавцы на маркетплейсах, локальные сервисы и компании без выстроенной службы работы с обращениями.

❄️ Возврат технически сложных товаров: компенсация с учетом износа

Что меняется: с 1 февраля 2026 года при возврате некачественной техники компенсацию будут считать не по цене нового товара, а с учетом износа и года выпуска. Речь идет о смартфонах, ноутбуках, бытовой технике и другой технически сложной продукции. Раньше продавцам часто приходилось платить как за новый товар, даже если он был в эксплуатации. Теперь правило становится формально закрепленным в законе и снижает риски для бизнеса.

Кому важно: розничным продавцам электроники и бытовой техники; интернет-магазинам и маркетплейсам; сервисным центрам и импортерам, в целом для МСП без собственной юридической службы.

Нюансы правоприменения закона о защите прав потребителя «Инк» также подробно разобрал, на кейсах.

❄️ Семейная ипотека: ужесточение правил господдержки

Что меняется: с 1 февраля 2026 года семейную льготную ипотеку будут выдавать строже. Одна семья сможет взять ограниченное число таких кредитов, а при оформлении ипотеки в договоре должны участвовать оба супруга. Это сделано, чтобы льготами пользовались реже и более адресно. Изменения могут сместить спрос на льготное жилье и изменить портрет покупателя. МСП в стройке и смежных услугах придется пересмотреть маркетинг, продажи и прогнозы спроса.

Кому важно: застройщикам и девелоперам; агентствам недвижимости; компаниям из сферы ремонта, отделки и стройсервиса; банкам и ипотечным брокерам.

Unsplash

❄️ Росстат обновляет правила статистической отчетности

Что меняется: начинают применяться новые указания по заполнению формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». То есть обновлен порядок учета отдельных категорий сотрудников и выплат, включая совместительство и нестандартные трудовые ситуации, что снизит риски ошибок, штрафов за некорректную отчетность и разночтений со стороны Росстата при проверке.

Кому важно: работодателям и кадровым службам; бухгалтерам и директорам по развитию МСП; компаниям с регулярной подачей формы П-4 (численность и зарплата) в Росстат.

