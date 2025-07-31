Стартап Fable, получивший инвестиции от Amazon, запускает платформу Showrunner, которую называют «Netflix с ИИ». Сервис решает проблему пассивного просмотра контента, предлагая пользователям самим создавать и режиссировать анимационные телешоу. Это превращает развлечение в интерактивный и игровой процесс.

Showrunner

Платформа позволяет пользователям с помощью текстовых подсказок генерировать отдельные сцены или целые эпизоды. Можно создавать оригинальные истории или развивать сюжеты в уже существующих «мирах», созданных другими пользователями. Одной из самых популярных функций во время альфа-тестирования стала возможность вставлять в шоу себя и своих друзей.

Бизнес-модель Showrunner предполагает переход на платную подписку после периода бесплатного доступа. За $10-$20 в месяц пользователи получат кредиты для создания сотен сцен. При этом просмотр сгенерированного контента останется бесплатным, и им можно будет делиться на YouTube и других платформах. Инвестиции от Amazon, сумма которых не разглашается, подтверждают высокий потенциал проекта.

В основе сервиса лежит собственная ИИ-модель Fable под названием SHOW-2. Компания делает ставку на то, что ИИ — это не просто инструмент для удешевления спецэффектов, а новая среда для развлечений. Fable уже ведет переговоры с Disney и другими студиями о лицензировании их интеллектуальной собственности для платформы.

На старте доступны два оригинальных шоу: Exit Valley, сатира на лидеров тех-индустрии в стиле «Гриффинов», и Everything Is Fine. Пока технология лучше всего справляется с эпизодическим контентом, вроде ситкомов, и не может поддерживать длинные сюжетные арки. Однако Fable видит в этом не ограничение, а свою уникальную нишу на рынке интерактивных развлечений.