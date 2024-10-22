В сентябре 2024 года был проведен онлайн-опрос среди региональных застройщиков, чтобы выяснить, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед отраслью. Результаты показали, что это увеличение себестоимости строительства: в сентябре проблему ставили в приоритет 69,9% опрошенных. Также значительно усилилась тревога за макроэкономическую нестабильность и долгосрочное планирование, сообщает портал IRN.RU, ссылаясь на пресс-релиз KEY CAPITAL.

В опросе приняли участие 143 застройщика жилья из разных регионов России, включая Москву, Воронежскую, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую, Тверскую, Тульскую и Тюменскую области, Республику Башкортостан. В результате были выявлены ключевые проблемы, с которыми сталкиваются девелоперы в различных регионах страны. 69,9% опрошенных компаний назвали наиболее острой проблемой рост себестоимости строительства. В феврале эта проблема занимала третье место в рейтинге (46,9%).

Вторыми по актуальности стали две проблемы: макроэкономическая нестабильность и сложности с долгосрочным планированием, а также падение спроса на новостройки. Их выделили 62,9% опрошенных. Макроэкономическая нестабильность в феврале была на втором месте (49,5%), падение спроса поднялось с седьмого места (33,8%).

Также беспокойство вызывает дефицит строительных кадров (54,5%), который в феврале был на первой позиции (50,2%). Еще одна из наиболее актуальных проблем — частое изменение «правил игры» на рынке (39,2%). В феврале эту проблему отмечали 41,5% опрошенных.

Наиболее заметный рост обеспокоенности связан со сложностью или стоимостью банковского кредитования девелоперского бизнеса: в сентябре об этой проблеме заявили 36,4% опрошенных, хотя в феврале — всего 28,3%. Также усилились опасения, связанные с отсутствием адекватной замены стройматериалам и оборудованию от поставщиков из недружественных стран: доля опрошенных, отметивших эту проблему, выросла с 13,8% до 16,8%.

Отмечено, что застройщики стали чаще говорить о «потребительском экстремизме» (21,7% против 27,3% в феврале) и избыточной сложности, длительности и стоимости подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (18,9% против 25,7%). Количество застройщиков, указывающих на низкую конкуренцию подрядчиков, тоже увеличилось (10,5% против 16,4%). Иные проблемы, не перечисленные в опросе, назвали 4,2% против 3,5%.

Ряд проблем, волновавших застройщиков в феврале, потеряли свою актуальность к сентябрю. Наиболее значительно снизился уровень обеспокоенности дефицитом управленческих кадров: с 50,2% в феврале до 21% в сентябре. Также заметно реже стали упоминаться сложности, связанные с несовершенством регионального и местного градостроительного регулирования (11,2% против 27,7%) и избыточной сложностью, длительностью и стоимостью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (18,9% против 25,7%).

Меньше застройщиков указывают на дефицит земельных участков для жилищного строительства (14,7% против 33,1%), несовершенство норм проектирования (7% против 16,4%) и избыточную сложность, длительность и стоимость местных и региональных административных процедур (11,2% против 17,7%). Также реже стали упоминаться избыточные проверки контролирующих и надзорных органов (2,8% против 6,8%), сложность заполнения проектной декларации и взаимодействие с ЕИСЖС (0% против 4,5%) и низкая конкуренция проектировщиков (7,7% против 10%).

Обеспокоенность сложностью процедур Росреестра — кадастрового учета, регистрации ДДУ и права собственности — у застройщиков остается невысокой (1,4% против 3,9%).

Разделив проблемы, названные застройщиками, на две группы — рыночные и регуляторные, — эксперты сделали выводы об их относительной значимости и динамике.

«Рыночные проблемы, связанные с ситуацией на рынке жилья и строительства, спросом и предложением, в целом вызывают большую обеспокоенность у застройщиков, — комментирует Ольга Гусева, генеральный директор компании KEY CAPITAL. — При этом полагаю, что в 2025 году ситуация значительно не улучшится, а значит, компании должны уже сейчас пересматривать свои стратегии, заботиться об эффективности существующих направлений, планировать мероприятия для нивелирования данных угроз».

Кирилл Холопик, руководитель Института развития строительной отрасли (ИРСО) и портала ЕРЗ.РФ, отметил, что регуляторные проблемы, связанные с взаимодействием с государством и выполнением правил, также остаются актуальными для застройщиков.

В эту группу входят: макроэкономическая нестабильность и сложности планирования, частое изменение «правил игры», избыточная сложность, длительность и стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, местных и региональных административных процедур, несовершенство регионального и местного градостроительного регулирования, норм проектирования, низкая конкуренция проектировщиков, избыточные проверки контролирующих и надзорных органов, сложность процедур Росреестра по кадастровому учету, регистрации ДДУ и права собственности, а также сложность заполнения проектной декларации и взаимодействие с ЕИСЖС.

По результатам опроса видно, что значимость регуляторных проблем, если не учитывать макроэкономическую нестабильность, снизилась с февраля по сентябрь. Это может свидетельствовать об определенном упрощении административных процедур и снижении нагрузки на бизнес. «Тем не менее макроэкономическая нестабильность и сложности с долгосрочным планированием остаются в числе наиболее острых проблем, что подчеркивает важность создания предсказуемых условий для развития бизнеса», — говорит Холопик.

Опрос региональных застройщиков показал, что в настоящее время рыночные проблемы вызывают большую обеспокоенность у застройщиков, чем регуляторные. Из этого следует, что в условиях нестабильной экономической ситуации и снижения спроса компании в первую очередь сосредоточены на выживании и адаптации к новым реалиям рынка, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что ввод жилья на территории РФ за январь — сентябрь 2024 года составил 81,1 млн кв. м, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в материалах Росстата.