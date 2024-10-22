Аналитики провели исследование российского финансового сектора по итогам 2023 года. Специалисты рассмотрели как корпоративный сегмент, проанализировав данные Росстата более чем по 12 тыс. компаний, так и игроков стартап-индустрии — более 200 проектов из базы Агентства инноваций Москвы. О ключевых выводах исследования «Холдинг Т1» сообщил пресс-службе редакции Inc.

Основой исследования стал анализ сведений об использовании цифровых технологий Федеральной службы государственной статистики по результатам 2023 года. Финансовая индустрия в России по итогам года заняла первое место по уровню цифровой подготовки и частоте применения технологий среди индустрий, закрепленных на законодательном уровне как приоритетные. Компании сектора потратили на ИТ-решения более 896 млрд руб. за год, что на 13% выше показателя прошлого года.

Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора «НОТА», заместитель генерального директора Холдинга Т1, пояснил, что в 2023 году рост инвестиций в цифровизацию обусловлен прежде всего уже развернутыми и инициированными проектами импортозамещения программных продуктов в банковском и страховом секторе. Также возросли инвестиции финансовых организаций во внедрение инновационных технологий, например ИИ, и в обучение сотрудников, связанное с цифровыми технологиями.

«Также на рост затрат повлияли и рекордные результаты банковского сектора в 2022 и 2023 году. Мы прогнозируем, что по итогам 2024 года затраты компаний по сравнению с предыдущим годом могут вырасти в среднем на 10–20% и превысить 1 трлн руб. Это связано с продолжающейся политикой импортозамещения систем и продуктов крупными игроками и продолжения внутренних разработок собственных решений», — рассказывает Кирилл Булгаков.

Аналитики отмечают, что компании уделяют особое внимание инструментам защиты данных: их используют 93,1% организаций отрасли, при этом затраты на ИБ — это всего 3,6% от общего объема затрат, или 32,3 млрд руб. Повышать информационную безопасность в части оплаты товаров и услуг и ответственно подходить к проверке личностей побуждает появление в секторе биометрических технологий.

В ходе исследования выявлено, что финансовые организации активно переходят на отечественное специализированное ПО. Уровень импортозамещения в области отраслевого прикладного программного обеспечения достиг 94,3%. Высокие показатели демонстрируют также средства обеспечения ИБ (51,5%), прикладное ПО (54,1%) и средства управления процессами организации (48,4%).

Также были проанализированы стартапы финансового сектора. В исследовании рассматривались проекты с выручкой не более 2,5 млрд руб., рыночной стоимостью не выше 25 млрд руб., по данным за 2023 год, а также с датой регистрации юридического лица не ранее 2019 года, со штатом сотрудников не более 250 человек.

Доход российских стартапов в области финансового сектора за 2023 год составил 15,2 млрд руб. Аналитики прогнозируют, что показатель может увеличиться на 15% по итогам 2024 года.

В 2021 и 2022 году активно росли новые финансовые стартапы, а с 2023 года наметилось снижение их числа на российском рынке. Аналитики считают, что такая динамика может быть связана как и с общим ростом венчурного рынка в 2019–2021 гг., так и с развитием финтех-отрасли вследствие коронавирусных ограничений и повышения спроса на цифровые финансовые услуги. Также это может быть объяснено уходом с рынка иностранных решений в области финтеха и необходимостью формирования новых.

По данным исследования, наиболее успешными нишами по чистой прибыли стали «Разработка ПО для финансово-кредитных организаций» (606 млн руб. чистой прибыли, в среднем по 55 млн руб. чистой прибыли на стартап), «Проекты в сфере МФО и кредитования» (165,2 млн руб. чистой прибыли, в среднем по 27,5 млн руб. на стартап), а также проекты в нише «Инвестиции и трейдинг» (611,3 млн руб. чистой прибыли, в среднем по 21,8 млн руб. на стартап).

Вслед за проектами по автоматизации и оптимизации бизнеса (2,4 млрд руб. выручки в 2023 году) наибольшую выручку генерируют стартапы в нишах «Продажа финансовых продуктов», а также «Агрегаторы и маркетплейсы финансовых продуктов» — 2,15 млрд руб. и 1,78 млрд руб. соответственно. Стартапы в области финансовой грамотности и управления личным бюджетом составляют чуть более 2% от всех финтех-проектов.

Две компании в нише, связанные с курсами и марафонами, преуспели по итогам прошлого года — их суммарная выручка превысила 1,5 млрд руб. Для сравнения, это больше, чем выручка всех стартапов российского нефтегазового сектора в 2023 году.

Артем Каранович, руководитель департамента «Цифровой консалтинг» вендора «НОТА» (Холдинг Т1) отметил, что в секторе «Платежные системы и технологии» закрылись 36% проектов, созданных с 2019 года. Стартапы в этой нише активно создавались в 2022–2023 гг. в связи с санкционным давлением и затруднениями в международных платежах. «В большинстве своем они дублировали друг друга, и многие были вынуждены прекратить свою деятельность, так и не найдя свою нишу на рынке», — заметил Каранович.

Ранее сообщалось, что «Скала^р» — разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры — представила первый специализированный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для предприятий финансового сектора.