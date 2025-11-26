В подмосковном Красногорске, в деревне Аристово, продается земельный участок рекордно малой площади — всего 0,6 сотки (или 60 кв. м). Стоимость лота составляет 350 тыс. руб. Согласно данным портала «Циан», земля имеет статус, разрешающий индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пишет ТАСС.

Freepik

В объявлении подчеркивается необычный потенциал использования такого компактного пространства. Владельцу предлагается рассмотреть его для размещения личной парковки или гаража, строительства уютной беседки или организации зоны для барбекю. Для потенциальных покупателей, которые решатся первыми, продавец предусмотрел специальную скидку.

Помимо красногорского рекордсмена, в России есть и другие предложения малогабаритной земли. На втором месте по малости находится участок в престижном Хостинском районе Сочи площадью 0,9 сотки. Он выставляется на электронный аукцион за 632 тыс. руб. и также предназначен под ИЖС.

В поселке Ропша Ленобласти продается участок в 1 сотку, но его цена значительно выше — 3,5 млн руб. Его ключевым преимуществом является развитая инфраструктура: к участку подведены центральное водоснабжение и магистральный газопровод.

По словам ведущего аналитика «Циан» Елены Бобровской, на платформе представлено около 1 тыс. участков с минимальной площадью по всей стране.

Варианты их использования крайне разнообразны и зависят от категории земли и разрешенных видов деятельности. Помимо строительства домов, такие участки можно использовать для создания огорода или сада, возведения гаража или мастерской, размещения небольших торговых точек или складов, а также для установки рекламных конструкций.