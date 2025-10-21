В престижном районе Нью-Йорка (США) 102-этажная жилая башня по адресу Парк-авеню, 432, которая изначально позиционировалась как «жемчужина» так называемой улицы миллиардеров, начала разрушаться. Здание требует срочной реновации, в противном случае оно может стать непригодным для проживания и опасным для окружающих, пишет The New York Times.

Freepik

Жильцы элитного комплекса, среди которых финансист Льюис Сандерс и саудовский миллиардер Фаваз Аль-Хокайр, с 2017 года сообщают о многочисленных проблемах в небоскребе: повсеместном распространении трещин, протечках воды через потолки и частых поломках лифтов.

По предварительным данным, причиной разрушений мог стать измененный состав бетона. Как отмечает издание, девелопер Гарри Маклоу настоял на использовании бетона белого цвета для фасада, что потребовало изменения стандартной рецептуры.

Эксперты поясняют, что стандартный бетон имеет серый цвет из-за оксидов железа в цементе, а модификация состава могла негативно повлиять на прочность и эксплуатационные характеристики материала.

В 2021 году жильцы подали коллективный иск на $165 млн, требуя компенсации за некачественное строительство. Изначально башня задумывалась как самое высокое жилое здание в мире и символ роскоши, однако теперь из-за конструкционных проблем ее будущее под вопросом.