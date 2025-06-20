Женщины-селлеры на маркетплейсах лучше справляются со стрессом, чаще сохраняют спокойствие в кризисных ситуациях и в целом увереннее смотрят в будущее своего бизнеса, чем их коллеги-мужчины. И это при том, что порядка 39% предпринимательниц начинают свое дело без стартового капитала. Такие результаты исследований были представлены на секции «Женское предпринимательство» на Петербургском международном экономическом форуме.

Аналитики ФОСТ и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) опросили более 1200 активных продавцов на Ozon и Wildberries и выяснили, что сильный стресс, связанный с продажами в онлайне, испытывают 65% мужчин и лишь 42% женщин. Главным источником напряжения обе группы называют непредсказуемый спрос (68%). Однако мужчины чаще акцентируют внимание на конкуренции и демпинге (55% против 38%) и ощущении постоянного давления роста (49% против 35%).

Кто как справляется

Женщины чаще используют проактивные и социально ориентированные стратегии преодоления стресса: обсуждают проблемы с близкими и коллегами (63%), структурируют задачи (57%) и находят баланс через спорт и хобби (48%). Мужчины же чаще прибегают к «заглушению» тревожности через соцсети и прокрастинацию — такую стратегию выбрали 52% респондентов.

В стрессовой ситуации 74% женщин стараются сохранять спокойствие и сразу искать выход, еще 18% признаются, что тревожатся, но продолжают действовать. Среди мужчин только 52% сохраняют хладнокровие, а почти половина демонстрирует эмоциональные реакции: злость (28%) или даже панику и откладывание решения (20%).

В результате 68% опрошенных женщин уверены в успешной работе своего бизнеса на маркетплейсах в ближайшие два года. Среди мужчин этот показатель ниже — 54%.

«Авито» — площадка с женским лицом

На сессии Тамара Квиркелия, руководитель по привлечению новых продавцов в «Авито», поделилась результатами внутреннего исследования совместно с «Опорой России» среди молодых предпринимательниц. Аналитики в мае этого года опросили почти 500 представителей МСП со всей России, в том числе 272 женщины. Выяснилось, что 44% молодых предпринимательниц считают главным барьером для старта бизнеса финансовые риски, 38% — нехватку знаний, а 13% — конкуренцию. Тем не менее 39% начали свое дело вовсе без стартового капитала, часто — с продажи личных вещей. Таким образом, площадка все чаще становится трамплином для девушек 18–34 лет, превращая частные продажи в полноценное предпринимательство.

Председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева, которая начала свой бизнес по производству настольных игр в 16 лет, отметила, что в топ-менеджменте европейских организаций часто обращают внимание на количество мужчин и женщин — в компании должно быть достаточно управленцев обоих полов. Однако сама она не сталкивалась с гендерным неравенством. При этом она подчеркнула, что женщинам в бизнесе необходима поддержка и комьюнити.

С ней согласилась соосновательница PR-агентства Vinci Agency Мария Лапук. «Женщин много и в малом, и в среднем бизнесе, — там довольно низкий порог входа. Но у мужчин больше преимуществ — они могут больше пробовать и рисковать. Принято, что у женщин немного сценариев развития — обычно это выйти замуж, родить детей и так далее. А если женщина вдруг выбирает карьеру и предпринимательство, она начинает считать, что теряет семью», — отметила она.

Участницы дискуссии пришли к выводу, что женщинам открыты все возможности, особенно если есть поддержка близких.