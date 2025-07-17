Свежее исследование IFORS Research раскрыло профессиональные устремления россиян. Согласно опросу, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, наиболее привлекательными сферами оказались искусство, ИТ и предпринимательство.

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Творческие профессии возглавили рейтинг предпочтений — 16% респондентов назвали искусство работой своей мечты. ИТ-сфера оказалась на втором месте с 12%, тогда как собственный бизнес привлекает 9% опрошенных.

Примечательно, что профессиональные предпочтения существенно различаются по гендерному признаку. Среди мужчин каждый пятый (20%) видит себя в ИТ, тогда как женщины чаще (23%) выбирают творческие профессии.

Эксперты также выяснили, что половина участников исследования готовы сменить текущую работу при благоприятных условиях. Эксперты объясняют это вынужденным выбором профессии под давлением обстоятельств, а не следуя призванию.

Возрастная динамика показывает снижение профессиональной мобильности: если среди молодежи до 45 лет о смене работы задумываются 54%, то в старшей возрастной группе таких лишь 43%. Эти данные свидетельствуют о том, что с возрастом люди реже решаются на кардинальные перемены в карьере.