Чем старше становится женщина, тем больше времени она проводит за видеоиграми. К такому выводу пришли аналитики платформы VK Play, опросившие более 5 400 пользователей в преддверии 8 Марта. Подробности — в распоряжении «Инка».

Если до 18 лет девушки уступают юношам в игровой активности, то после 35 их вовлеченность неуклонно растет. В возрастной группе 45–54 лет женщины играют активнее своих ровесников-мужчин. А среди геймеров старше 55 лет ежедневно проводят время в играх 72% женщин против 66% мужчин.

Исследование опровергает стереотипы о том, что женский гейминг — это удел подростков или молодых мам в декрете. Среди активных пользователей платформы (91% опрошенных играют ежедневно или несколько раз в неделю) много состоявшихся женщин, для которых видеоигры стали способом отдыха, общения и даже поиска любви.

Игры помогают строить отношения

Почти половина активных игроков (48%) состоят в браке или длительных отношениях. Причем игры не просто не мешают личной жизни, а помогают ее налаживать. 60% женщин-геймеров специально указывают интерес к видеоиграм в анкетах для знакомств, рассчитывая найти партнера со схожими увлечениями. Еще 30% девушек используют игры как естественный фильтр: если хобби не совпадает, значит, человек не подходит. А для половины опрошенных тема видеоигр становилась первым поводом для разговора при знакомстве.

Мужчины ценят геймерш

50% мужчин находят девушек-геймеров привлекательными. Причем дело не только во внешности: каждый третий представитель сильного пола говорит, что игровое увлечение вызывает у него искренний интерес и уважение. Женщины отвечают взаимностью: 33% считают мужчин-геймеров привлекательными, а 13% характеризуют их как умных и технически подкованных.

Совместная игра — новый язык любви

Игры все чаще становятся частью романтических отношений. 60% пар хотя бы раз играли вместе, и именно женщины чаще видят в этом глубокий смысл. Для 32% девушек совместное прохождение игры — отличная идея для свидания, тогда как среди мужчин так считают только 20%. Пары, которые играют вместе, отмечают положительный эффект: у 44% появилось больше общих тем, у 35% возникло ощущение «мы команда». Конфликты на почве игр возникают лишь у 6% пар, что делает гейминг одним из самых мирных совместных увлечений.

Игровой бюджет

Среди трат на игры наибольшее одобрение получают покупка самих игр (70–75%), дополнений (60%) и подписок (55–60%). Самыми спорными считаются донаты (35–40%), скины (30–35%) и лутбоксы (20–25%). Оптимальная сумма на игровые траты в паре, по мнению респондентов, — 5 тыс. руб. в месяц.

В опросе участвовали более 5 тыс. активных пользователей VK Play, 91% из них играют ежедневно или несколько раз в неделю.

