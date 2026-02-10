В условиях повсеместной цифровизации среди жителей российских городов набирает популярность практика временного отказа от технологий, известная как цифровой детокс. Новое исследование компании «Солар», специализирующейся на кибербезопасности, выявляет растущий спрос на такие паузы, которые позволяют восстановить эмоциональный баланс и снизить уровень стресса. Подробности — в распоряжении «Инка».

Yuri Efremov/Unsplash

Согласно данным опроса, основной причиной для «перезагрузки» является именно стресс и потребность в отдыхе от непрерывного потока информации. Такой ответ дали 68% респондентов. При этом большинство участников уверены, что для достижения ощутимого эффекта достаточно всего трех дней без гаджетов, хотя 15% предпочитают недельный срок.

Женщины в целом оценивают результаты практики более позитивно (62% отметили улучшение психологического состояния), чем мужчины (52%). Несмотря на популярность идеи, лишь 32% россиян в целом знают о таком понятии, как цифровой детокс. Однако среди тех, кто уже пробовал его, подавляющее большинство (81%) планирует повторить этот опыт.

При этом исследование также выявило важные нюансы. Около 57% опрошенных считают, что отключение от цифровых устройств не влияет на их кибербезопасность, что может говорить о недостаточной осведомленности о потенциальных рисках. Успех детокса во многом зависит от планирования. Респонденты, которые заранее продумывали альтернативные занятия на освободившееся время, чаще отмечали позитивные изменения в самочувствии и продуктивности.

Эти потребительские тренды открывают новые возможности для бизнеса. Компании могут создавать продукты и услуги, которые помогают пользователям комфортно отключаться от цифрового мира, а затем безопасно возвращаться к нему. Это включает в себя инструменты для автоматического уведомления контактов о временной недоступности, сервисы для защиты аккаунтов, специальные туры с ограничением использования гаджетов, а также предложения альтернативного досуга и консультации по управлению цифровой нагрузкой после завершения детокса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.