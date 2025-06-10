В самом сердце Юго-Восточной Азии, среди тысяч островов Малайского архипелага, проходит невидимая, но абсолютно реальная граница. Это одна из самых странных и резких демаркационных линий в мировой биогеографии. Пересекая ее, вы попадаете из одного животного мира в совершенно другой. На западе обитают обезьяны, тигры и слоны. На востоке — сумчатые, какаду и однопроходные. Даже многие виды птиц не решаются пересечь этот загадочный рубеж.

Этот феномен озадачивал натуралистов на протяжении столетий. Острова Бали и Ломбок, например, разделены проливом шириной всего 24 километра, но их фауна отличается так, будто они находятся на разных континентах. На Бали живут животные, типичные для Азии, а на Ломбоке — виды, характерные для Австралии и Новой Гвинеи. Что за таинственный барьер мешает им смешаться?

Эта граница не является единой четкой чертой на карте. Скорее, это переходная зона, но разделение для многих групп животных, особенно для млекопитающих, поразительно четкое. Десятки миллионов лет эволюции шли по двум совершенно разным путям по обе стороны этой линии. Это привело к формированию двух уникальных и непохожих друг на друга «животных царств», соседствующих вплотную.

Как появилась таинственная линия?

Разгадка этого явления начала появляться в середине 19 века благодаря британскому натуралисту Альфреду Расселу Уоллесу, который независимо от Чарльза Дарвина разработал теорию эволюции. Путешествуя по архипелагу, Уоллес первым заметил и описал эту поразительную разницу. В его честь невидимая граница и была названа «Линией Уоллеса». Но что именно ее создает?

Ключ к разгадке лежит в глубинах геологии и тектоники плит. Около 30 миллионов лет назад Австралийская тектоническая плита, отколовшаяся от древнего суперконтинента Гондвана, начала свое движение на север и столкнулась с Евразийской плитой. Это столкновение привело к образованию архипелага, но не стерло древнюю границу между двумя континентальными шельфами.

Линия Уоллеса проходит как раз по месту этого древнего столкновения. Она отмечает край азиатского континентального шельфа. Острова к западу от линии (Суматра, Ява, Борнео, Бали) являются его частью. Острова к востоку (Сулавеси, Ломбок, Новая Гвинея) лежат на краю австралийского шельфа. Между этими двумя шельфами пролегают глубоководные океанические впадины и проливы, такие как пролив Ломбок.

Именно эти глубокие водные преграды и стали непреодолимым барьером для большинства сухопутных животных. Даже в ледниковые периоды, когда уровень мирового океана падал на десятки метров, обнажая сухопутные мосты между островами на одном и том же шельфе, эти глубокие проливы оставались заполненными водой. Животные из Азии могли свободно мигрировать до Бали, но не могли перебраться через пролив на Ломбок. Точно так же австралийская фауна не могла преодолеть этот барьер в обратном направлении.

Но геология — это лишь часть ответа. Второй важный фактор — климат. Анализ более 20 000 видов позвоночных показал, что азиатские виды эволюционировали в условиях влажного тропического климата и успешно распространялись на восток по цепочке влажных островов. Австралийские же виды адаптировались к гораздо более сухим и сезонным условиям своего континента. Это давало им меньше преимуществ при попытке колонизировать влажные тропические острова к северу от их родного дома.

Таким образом, Линия Уоллеса — это не просто линия на карте, а сложный барьер, созданный двумя мощными силами: тектоникой плит, сформировавшей глубоководные рвы, и климатическими различиями, создавшими разные эволюционные пути. Это поразительное напоминание о том, как геологическая история нашей планеты продолжает формировать жизнь на ее поверхности, создавая невидимые стены, которые определяют, где могут жить те или иные виды.