Новое исследование показало, что живые организмы, включая человека, могут излучать чрезвычайно слабое видимое свечение, которое исчезает после смерти. Ученые из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады провели эксперимент на мышах и листьях растений, обнаружив прямые физические доказательства этого явления, известного как сверхслабое излучение фотонов (UPE).

Хотя идея биофотонов не нова и ранее ассоциировалась с паранормальными явлениями, данное исследование представляет собой научную попытку зафиксировать и измерить это излучение. Сложность заключается в том, что такое свечение очень слабое и легко заглушается окружающим электромагнитным фоном и тепловым излучением метаболизма. Тем не менее команде физика Вахида Салари удалось зафиксировать UPE у живых мышей. При этом после смерти млекопитающих интенсивность этого сияния снижалась.

В ходе эксперимента ученые помещали четырех обездвиженных мышей в темный ящик и вели съемку в течение часа до и после эвтаназии. При этом тела мышей поддерживались при нормальной температуре даже после смерти, чтобы исключить влияние тепла как переменной. Исследователи смогли зафиксировать отдельные фотоны в видимом диапазоне света, излучаемые клетками мышей, и четко зафиксировали значительное падение UPE после смерти.

Аналогичные результаты были получены и на листьях кресс-салата (Arabidopsis thaliana) и карликового зонтичного дерева (Heptapleurum arboricola). Повреждение растений физическими и химическими агентами привело к усилению свечения в поврежденных участках, что подтверждает гипотезу о роли активных форм кислорода в этом процессе. Эти активные формы кислорода, образующиеся в клетках при стрессе (например из-за тепла, ядов, патогенов или недостатка питательных веществ), могут вызывать изменения в жирах и белках, приводящие к испусканию фотонов.

Потенциально возможность удаленного мониторинга стресса отдельных тканей у людей, животных или растений может стать мощным неинвазивным инструментом для исследований и диагностики. Дальнейшие исследования в этой области могут однажды позволить определять состояние здоровья по интенсивности «сияния жизни».