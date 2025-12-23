Журналист New York Times и автор книги Bad Blood в понедельник подал в суд на компании xAI, Anthropic, Google, OpenAI, Meta Platforms* и Perplexity. Поводом для иска стало то, что компании использовали книги, защищенные авторским правом, для обучения своих систем ИИ без разрешения.

Wesley Tingey, Unsplash

Журналист Джон Каррейру вместе с пятью другими писателями подал иск в федеральный суд Калифорнии. Они обвиняют компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, в незаконном копировании их книг и использовании их для обучения больших языковых моделей (LLM), лежащих в основе чат-ботов этих компаний.

Этот иск является одним из нескольких, поданных авторами и другими правообладателями против технологических компаний за использование их произведений для обучения ИИ. Однако xAI впервые выступает в качестве ответчика в подобном случае.

В отличие от других аналогичных дел, авторы не планируют объединяться в крупный коллективный иск — форму судебного разбирательства, которая, по их мнению, выгодна ответчикам, так как позволяет им быстро урегулировать претензии многих истцов.

«Компании, работающие с большими языковыми моделями (LLM), не должны иметь возможность так легко погашать тысячи и тысячи дорогостоящих исков по бросовым ценам», — говорится в жалобе.

Технологические гиганты все чаще сталкиваются с судебными исками из-за данных, на которых обучают искусственный интеллект. Ранее под прицел попала компания Adobe, которую обвиняют в использовании книг для тренировки одной из своих языковых моделей.

* — запрещена на территории РФ и признана экстремистской.