Перед новогодними праздниками россияне все чаще выбирают активный отдых — и рынок сезонной занятости быстро подстраивается под этот спрос. Аналитики «Авито Подработки» и «Авито Услуг» отмечают рост интереса к специалистам, связанным с зимними видами спорта: от тренеров и гидов до создателей контента прямо на горнолыжных склонах. Подробности — в распоряжении «Инка».

Getty Images / Unsplash

Самую заметную динамику в 2025 году показал хоккей: спрос на тренеров вырос на 47% по сравнению с прошлым годом. Фигурное катание прибавило 26%, инструкторов по лыжному спорту искали на 13% чаще. Не отстает и сноуборд — интерес к занятиям по этому направлению увеличился на 27%.

После тренировок россияне все чаще переходят к восстановлению. По данным «Авито Услуг», расслабляющие процедуры стали заметной частью зимнего досуга. Спрос на расслабляющую ванну вырос в четыре раза, банный чан искали в 3,3 раза активнее, а аренду бани — в три раза. Вместе с этим вырос интерес и к услугам пармастеров: таких специалистов привлекали в 2,5 раза чаще.

«Мы фиксируем рост интереса к зимним видам спорта. В 2025 году спрос на уроки по сноуборду увеличился на 27%. Активности на снегу и льду привлекают людей разного возраста и уровня подготовки», — отмечает руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

Рост интереса со стороны клиентов отражается и на рынке подработки. По данным «Авито Подработки», за 2025 год количество предложений частичной занятости для тренеров увеличилось почти в полтора раза (+48%). В среднем исполнителям предлагали около 27,4 тыс. руб. в месяц, а откликов на такие вакансии стало на 37% больше, чем годом ранее.

В высокий сезон работодатели активно ищут специалистов прямо «под снег». В Вологде горнолыжный комплекс набирает тренеров по сноуборду для индивидуальных и групповых занятий с доходом до 60 тыс. руб. в пиковые периоды. В Набережных Челнах ищут гида-инструктора для сопровождения горнолыжных туров — работа предполагает общение с группами и помощь новичкам на склонах, вознаграждение начинается от 30 тыс. руб.

В Шерегеше открыта сезонная подработка для видеографов, уверенно стоящих на лыжах или сноуборде. Исполнителям предстоит снимать экшн-контент прямо во время спусков — от коротких клипов до памятных видео о поездке. Такой формат работы оценивается в среднем от 90 тыс. руб. за сезон, который длится с конца ноября до середины апреля.

«Интерес к активному образу жизни стимулирует рынок труда не только на курортах, но и в спортивной индустрии в целом. В 2025 году подработку фитнес-тренерам предлагали на 90% чаще», — говорит директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.