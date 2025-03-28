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Золото показало лучший квартальный рост за 39 лет на фоне пошлин Трампа

Золото показало лучший квартальный рост за 39 лет на фоне пошлин Трампа

Золото выросло более чем на 17% за первые три месяца 2025 года, показав лучший квартальный результат с 1986 года, сообщает «Рейтер».  Накануне цена унции золота на бирже впервые в истории превысила отметку $3100. 

Фото: Freepik

Агентство отмечает, что биржевые цены на золото растут на фоне угрозы торговых войн, что привело к ажиотажному спросу на защитные активы, к которым относится этот драгоценный металл.

Вечером 26 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей. Речь шла обо всех машинах, которые не выпускаются в Соединенных Штатах. В результате решения американского президента упали акции автопроизводителей по всему миру.

В январе миллиардер Марк Кьюбан (Forbes оценил его состояние в $5,7 млрд) заявил, что в случае изменений в экономике выгоднее владеть криптовалютой, чем золотом. По его словам, люди смотрят на биткоин как на лучшую версию золота.

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