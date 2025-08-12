Бьюти-ретейлер «Золотое Яблоко» подал заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать фирменный лаймовый цвет в качестве товарного знака. Подробности — в распоряжении «Инка».

Золотое Яблоко

Компания подала заявку на регистрацию фирменного лаймового цвета (код PANTONE 389C, RGB 220, 255, 0) в качестве товарного знака. Этот оттенок с 2021 года применяется в оформлении магазинов, упаковки и маркетинговых материалов сети в России, Белорусси, Казахстане и ряде стран Ближнего Востока. Регистрация цвета позволит закрепить за брендом исключительное право на его использование в определенных категориях товаров и услуг, а также снизит риск копирования фирменного стиля конкурентами.

Сооснователь компании Максим Паняк пояснил, что регистрация призвана предотвратить использование аналогичной цветовой гаммы конкурентами, что может ввести покупателей в заблуждение. По его словам, защита фирменного цвета позволит дополнительно обезопасить потребителей от недобросовестных действий на рынке.

По мнению Елены Баршай, руководителя практики «Интеллектуальная собственность» компании «Лемчик, Крупский и партнеры», регистрация цвета как товарного знака возможна при наличии доказательств устойчивой ассоциации оттенка с брендом. Она отметила, что такие процедуры в России сложны и требуют подтверждения узнаваемости у широкой аудитории.

Согласно майскому опросу ВЦИОМ, 73% респондентов уже ассоциируют лаймовый оттенок с «Золотым Яблоком», а 56% отметили, что цвет вызывает у них прямые ассоциации с сетью при виде магазинов или сайтов.

Подобная практика в России уже применялась: в 2012 году компания «Сбербанк» зарегистрировала зеленый цвет с определенным сочетанием оттенков как элемент своей товарной марки. Это позволило банку успешно оспаривать использование аналогичных цветовых решений конкурентами в банковском секторе.

В случае успешной регистрации «Золотое Яблоко» получит исключительное право на использование лаймового оттенка в своем сегменте, а его применение другими участниками рынка в схожих товарах и услугах будет запрещено.