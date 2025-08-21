«Золотое Яблоко» объявило о выходе на рынок Китая. В 2026 году компания откроет магазин и запустит онлайн-продажи в Шанхае — мегаполисе с населением свыше 30 млн человек. Ретейлер предложит покупателям широкий ассортимент товаров из России и других стран, охватывающий все категории — от массмаркета до премиального сегмента. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: официальный сайт компании

На китайском рынке «Золотое Яблоко» откроет не просто магазин в ТЦ, а займет целое здание: на первых этажах разместится большой магазин ретейлера, а верхние этажи станут азиатским хабом компании.

Ретейлер выходит в Китай омниканально — помимо офлайн-торговли заработает ecom-направление с доставкой по Шанхаю, площадь которого более 6 тыс. кв. км., а позже и в другие города страны.

К середине 2025 года «Золотое Яблоко» уже работает в шести странах: России, Казахстане, Беларуси, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Китайский рынок красоты считается одним из крупнейших в мире: по данным Statista, к концу 2025 года его объем достигнет $73,66 млрд — это в 2,3 раза больше, чем суммарный размер рынков СНГ и Персидского залива.

Во всех странах присутствия «Золотое Яблоко» использует омниканальный подход: развивает онлайн-продажи с быстрой доставкой через сайт и приложение, а также сеть крупных офлайн-магазинов, которых уже насчитывается почти 50. Формат retailtainment делает эти пространства не только местом для покупок, но и для досуга — здесь проходят бьюти-консультации, мастер-классы и праздничные мероприятия.

«Выходя в Китай, „Золотое Яблоко“ может стать трамплином для тех брендов, кто хочет и готов работать с этим рынком. Мы видим, что в некоторых сегментах российская продукция уже пользуется популярностью у местного населения, и высоко оцениваем шансы российских производителей косметики составить достойную конкуренцию уже популярной в Китае продукции», — комментирует сооснователь и совладелец «Золотого Яблока» Иван Кузовлев.

Важно учитывать, что прежде чем выйти на китайский рынок, российские бренды должны пройти ряд обязательных процедур, предусмотренных местным законодательством. В частности, перед началом продаж косметики необходимо оформить нотификацию в NMPA, а для продукции со специальными заявленными свойствами — пройти регистрацию в NMPA.