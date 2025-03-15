Исследовательская компания Tiburon Research опросила 1 тыс. представителей двух поколений — зумеров и миллениалов и пришла к выводу, что, несмотря на стереотипы, эти люди имеют гораздо больше общего в подходе к трудоустройству и работе, чем принято считать. Подробности находятся в распоряжении редакции «Инк.».

Миллениалы — это поколение, родившееся с 1981 по 1996 годы, а зуммеры — с 1997 до конца 2000-х. Как показало исследование, ценности в работе у них довольно схожи.

Сильнее всего обе возрастные группы стремятся найти работу в устойчивой и стабильной компании (94%). Почти так же сильно (93%) этим поколениям важно иметь современное комфортное место работы, например красивый офис с качественным оборудованием.

Не менее значима для 93% опрошенных оказалась простота в рабочих процессах, их отлаженность и эффективность. Больше всего зумеры и миллениалы ценят четкие инструкции и объяснения от руководителя (52%).

Самым важным фактором при выборе места работы является для них устойчивость и стабильность компании (94%). При этом для миллениалов устойчивость оказалась важнее, чем для зумеров.

Представители обоих поколений отмечают, что на работе для них имеет ценность культура «открытого обсуждения проблем», то есть возможность поговорить о них с начальством и коллегами (89%). А одна из важных характеристик руководителя и для тех и для других — эмпатия (48%).

Зумеры ценят возможности для быстрого карьерного роста значительно больше, чем старшее поколение. В то же время миллениалы (85%) не любят бюрократию и прочие формальности.

Представители обоих поколений считают, что важен не только карьерный рост, но и развитие своих навыков и умений. Так, 88% опрошенных уверены, что компания, в которой они работают, должна предоставлять возможности для обучения.

При этом большое значение имеет не только сама карьера, но и самореализация вне работы (87%). Особенно это значимо для зумеров.

80% всех представителей поколений готовы брать на себя больше обязанностей, если это позволит им увеличить свой доход. При этом отмечается, что зумеры чаще миллениалов ставят профессиональный рост выше других сфер жизни.

В то же время зумеры негативнее миллениалов относятся к переработкам, хотя больше половины старшего поколения к ним готовы (61% против 56%). Заработная плата же одинаково важна для представителей обоих поколений, а для большинства — это главный стимул в работе (64%).

Выяснилось также, что несмотря на то, что все пандемийные ограничения давно сняты, 45% опрошенных работают полностью или частично удаленно.

Зумеры чаще работают полностью удаленно (22%), а миллениалы предпочитают не покидать офис (53%). При этом вторые за последние пять лет реже меняли место работы (50% против 37% среди зумеров).

И те, и другие предпочитают работать над краткосрочными проектами с быстрыми и видимыми результатами (62%). При равных финансовых условиях оба поколения больше стремятся к прокачиванию своих навыков и горизонтальному росту, нежели к руководству людьми.

Зумеры и миллениалы не боятся сменить место работы, если их что-то не устраивает. 60% аудитории готовы уволиться либо сразу, либо когда найдут подходящую вакансию. При этом зумеры сильнее настроены на скорое увольнение ради профессионального роста, чем миллениалы.

На собеседованиях поколения ведут себя по-разному. Так, миллениалы чаще всего отвечают на вопросы HR-специалистов и могут задать несколько уточнений. В то же время зумеры склонны к обоюдному интервью: они готовы не только отвечать на вопросы рекрутера, но и задавать их сами, обсуждать свои личные цели и ожидания от работы.

Сооснователь Setters и серийный предприниматель Евгений Давыдов отмечает, что

молодые сотрудники стали первыми, кто начал прямо и быстро говорить о слабых сторонах компаний. Он также отметил, что новое поколение намного быстрее демотивируется.

Миллениалы, действительно, любят общаться с коллегами лично, а зумеры — онлайн. Но оба поколения в равной степени предпочитают делать это с помощью сообщений в мессенджерах (57%) и в ходе личных встреч (54%).

Также исследователи отметили, что оба поколения тесно взаимодействуют со своими коллегами. 45% делают это и вне работы, а у 20% среди коллег есть настоящие друзья.