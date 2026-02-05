Более половины россиян в возрасте до 25 лет (56%) сознательно откладывают покупку новых вещей до тех пор, пока не износятся или не закончатся старые. Об этом свидетельствуют данные нового опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Korie Cull/Unsplash

При этом тенденция к осознанному потреблению снижается с возрастом: среди респондентов 26−35 лет такую стратегию выбрали 51%, в группе 36−45 лет — 39%, а среди людей старше 45 лет — 32%.

Чаще всего россияне экономят на обновлении гардероба: траты на одежду и обувь сократили 55% опрошенных. В списке приоритетов для экономии также значатся косметика и средства ухода (44%), аксессуары и мелкая электроника (39%), декор и предметы интерьера (32%), игрушки и коллекционные товары (28%), спортивные аксессуары (25%), книги и канцелярия (23%), а также развлечения и досуг (21%).

Исследование также зафиксировало рост иммунитета к традиционным маркетинговым стимулам. Каждый четвертый респондент (26%) перестал реагировать на сезонные распродажи и акции. 24% больше не замечают баннерную рекламу в соцсетях и push-уведомления, а 19% утратили доверие к навязчивым промо-кампаниям и массовым рассылкам. Рекомендации блогеров и инфлюенсеров игнорируют 17% участников опроса, а 14% перестали обращать внимание на яркую упаковку и эффектные витрины.

При этом определенные факторы все еще способны склонить потребителей к покупке. Для 32% решающим аргументом может стать уникальная функциональность или технологическое преимущество продукта. Еще 27% обращают внимание на бренды, которые активно и искренне взаимодействуют со своей аудиторией в социальных сетях.

Для 21% ключевыми являются положительные отзывы друзей и знакомых, а 20% признают, что эмоциональная ценность продукта, личная привязанность к бренду или ностальгические мотивы могут заставить их нарушить собственные правила.

Опрос проводился среди 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

