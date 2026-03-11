Почти половина молодых россиян в возрасте от 18 до 30 лет мечтает о собственной квартире или доме, однако позволить себе такую покупку без посторонней помощи готовы лишь единицы. К таким выводам пришли авторы исследования «Сберстрахования жизни».

Как выяснили аналитики, 44 процента зумеров хотели бы обзавестись собственным жильем. Но рассчитывать исключительно на свои силы в этом вопросе могут только 27,3 процента опрошенных. Каждый второй (53,2 процента) признался, что надеется на материальную поддержку родителей. Остальные используют различные финансовые стратегии, чтобы быстрее накопить нужную сумму.

Большинство молодых людей (74,9 процента) планируют покупать недвижимость в ипотеку. В среднем они готовы потратить на эти цели 5,1 млн руб. При этом желаемая площадь будущего жилья составляет 70,6 квадратного метра.

Подавляющее большинство зумеров (77,9 процента) рассматривают покупку жилья не как инвестицию, а как место для личного проживания и создания семьи. При выборе квартиры или дома они прежде всего обращают внимание на локацию (38,1 процента) и развитость инфраструктуры в районе (29,9 процента).

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.